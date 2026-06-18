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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकश्मीर की डल लेक में फ्रूट चाट का रेट सुन उड़ जाएंगे होश, जाने से पहले जरूर देखें ये वीडियो

कश्मीर की डल लेक में फ्रूट चाट का रेट सुन उड़ जाएंगे होश, जाने से पहले जरूर देखें ये वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पर्यटक शिकारा पर बैठकर डल लेक के मजे लेते दिखाई दे रहे हैं. इतने में एक दूसरी शिकारा पर एक फ्रूट चाट बेचने वाला आता है.

Reported By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 18 Jun 2026 08:50 AM (IST)
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जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित डल लेक कश्मीर आने वाले लोगों के लिए पहली पसंद है. कहते हैं कि जो कश्मीर आकर डल लेक नहीं घूमा उसका कश्मीर आना फिजूल है. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने यूजर्स के बीच नई बहस छेड़ दी है. वायरल वीडियो में डल लेक पर फ्रूट चाट बेचते एक शख्स ने जब फ्रूट चाट का रेट बताया तो पर्यटकों के पैरों तले जमीन खिसक गई. आप भी वीडियो देखकर हैरान रह जाएंगे.

डल लेक पर फ्रूट चाट का रेट सुन हैरान रह जाएंगे आप

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पर्यटक शिकारा पर बैठकर डल लेक के मजे लेते दिखाई दे रहे हैं. इतने में एक दूसरी शिकारा पर एक फ्रूट चाट बेचने वाला आता है और पर्यटकों से फ्रूट चाट खरीदने को बोलता है. जब शिकारा में बैठे लोग उससे फ्रूट चाट का रेट पूछते हैं तो वो सीधा कहता है 1000 रुपये. इस रेट को सुनकर पर्यटकों के होश उड़ जाते हैं और वो साफ साफ इसे खरीदने से मना कर देते हैं, जिसके बाद फ्रूट चाट वाला कहता है कि कुछ कम दे देना.

 
 
 
 
 
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फिर कस्टमर्स ने क्यों लगवाई 5 प्लेट्स

डिस्काउंट का बोलने के बाद भी पर्यटक जब खरीदने से आनाकानी करते हैं तो फ्रूट चाट सेलर उन्हें सीधे 800 रुपये का डिस्काउंट दे देता है जिसके बाद पर्यटक जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि भैया ये मजाक पहले ही कर लेना था. अब आप हमारे लिए 5 प्लेट लगाइए. इसके बाद फ्रूट चाट वाला 800 रुपये डिस्काउंट देकर ग्राहकों का दिल जीत लेता है.

यह भी पढ़ें: Viral Video : बैल आया, टक्कर मारी, 5 फीट हवा में उछला बुजुर्ग, ऑन द स्पॉट मौत का लाइव वीडियो

यूजर्स बोले, बेचने वाले के पास बहुत दिमाग है

वीडियो को  lifeinframes.journey22 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बेचने वाले के पास खूब दिमाग है. एक और यूजर ने लिखा...किस किस को मालूम है कि एक रुपये का डिस्काउंट नहीं मिला है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अगर ये 200 बोल देता तो और कम करने पड़ते, भाई में दिमाग है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: डर से बड़ी होती है पेट की भूख... जिस ऊंचाई पर सूख जाता है गला, वहां रोटी की जद्दोजहद करते दिखे मजदूर

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 18 Jun 2026 08:50 AM (IST)
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