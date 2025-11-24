एक पल में जिंदगी और मौत के बीच का फासला मिट जाता है. जब कोई यात्री भरोसे के साथ किसी बस में सवार होता है, तो वह यह मानकर चलता है कि उसके जीवन की डोर एक जिम्मेदार हाथों में है. लेकिन, जब वही हाथ स्टीयरिंग पर किसी खिलाड़ी की तरह, मौत का खेल खेलने लगें, तो सोचिए यात्रियों के दिल पर क्या गुज़रेगी. जी हां, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें हाईवे पर बस चालक एक दूसरे से रेस लगाते दिखाई दे रहे हैं.

हाईवे पर रेस लगाने लगे लापरवाह बस ड्राइवर

इंटरनेट की दुनिया में इस समय एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आग की तरह फैल रहा है. यह वीडियो सिर्फ एक लापरवाही नहीं, बल्कि सैकड़ों जिंदगियों को दांव पर लगाने वाला अक्षम्य अपराध है. इन ड्राइवरों की नजरों में न तो कानून का डर है, न ही इंसानी जान की कीमत. हाईवे पर ये बसें किसी जंगल के राजा की तरह नहीं, बल्कि यमदूतों की तरह दौड़ रही हैं, जो एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में कभी सड़क के इस किनारे लहराती हैं, तो कभी तेज रफ्तार में खतरनाक ढंग से एक-दूसरे को 'कट' मारती हैं. ऐसा लगता है जैसे ये ड्राइवर अपनी रोजी-रोटी नहीं, बल्कि अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं.

जानलेवा करतूत पर हर ओर फैल रहा गुस्सा!

सोशल मीडिया पर इस बर्बर और जानलेवा करतूत को देखकर जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर है. यह मामला अब सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं रहा, बल्कि यह हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की चरमराती व्यवस्था और लापरवाह अधिकारियों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है. यह समय है कि इस पर न सिर्फ सख्त कार्रवाई हो, बल्कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मूलभूत सुधार भी किए जाएं. हालांकि वीडियो कहां का है इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है.

यूजर्स हुए गुस्से से लाल

वीडियो को @KreatelyMedia नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये लोग यमराज की ओर बढ़ रहे हैं. एक और यूजर ने लिखा..इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा... ये तो एक तरह की हत्या योजना है भाई.

