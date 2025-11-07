Video: पहले सींग मारा, फिर उठाकर फेंका, बैल से मस्ती करना शख्स को पड़ा भारी, देखें वीडियो

Social Media Viral Video: इंटरनेट पर एक बड़ा ही खतरनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति सड़क पर एक आवारा बैल के साथ मस्ती करता नजर आ रहा है, लेकिन ये मस्ती बैल को पसंद नहीं आई और बैल ने व्यक्ति पर ऐसा हमला किया कि इस खतरनाक दृश्य को सड़क पर देखने वाला हर व्यक्ति हैरान रह गया. बैल ने सड़क पर इस कदर तांडव मचा कर दिखाया कि वीडियो देखने वालों के होश उड़ गए.

बैल ने व्यक्ति को उठा- उठाकर पटका

वीडियो की शुरुआत में देखा गया है कि एक व्यस्त सड़क पर एक व्यक्ति बैल के साथ मस्ती कर रहा है. इसी दौरान बैल गुस्से में आ जाता है और सीधा व्यक्ति पर हमला कर देता है. वीडियो में साफ देखा गया है कि बैल ने व्यक्ति को सड़क पर उछाल दिया और उसे अपने सींगों से खूब हमला करने लगा.

ये तो वही बात हो गई आ बैल मुझे मार 🤣 pic.twitter.com/d1BhmVrTog — Bilal Ahmad || बिलाल अहमद (@BilalShabbu) November 6, 2025

बैल का गुस्सा पूरी तरह से काबू से बाहर है. बैल व्यक्ति को उठा- उठाकर फेंकने लगता है. स्थिति बिल्कुल कंट्रोल से बाहर दिखती नजर आ रही होती है, तभी सड़क पर मौजूद अन्य राहगीर व्यक्ति की मदद करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन बैल का गुस्सा कम होने का नाम नहीं लेता है. बैल लगातार व्यक्ति पर जोरदार हमला करता रहता है.

बैल ने व्यक्ति को अधमरा कर दिया

व्यक्ति को इस हमले के चलते काफी गंभीर चोटें भी आई है. लोगों के बीच बचाव करने के कारण बैल ने व्यक्ति को छोड़ा, लेकिन हादसा काफी भयावह था. अगर लोग मदद करने आगे न आते तो शायद बैल व्यक्ति को छोड़ता ही नहीं, क्योंकि वीडियो को देखकर साफ हो रहा है कि बैल कितने गुस्से में नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए और इस तरह के आवारा जानवरों को पकड़ने की मांग भी की.