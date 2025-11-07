Video: रांची की जेल में गानों पर ठुमकते दिखे दो कैदी, वीडियो ने सुरक्षा व्यवस्था की खोली पोल

Ranchi News: झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा कारगार का एक वीडियो इन दिनों सुर्खियों में है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे महज 17 सेंकड के वीडियो ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी. इस वीडियो में दो कैदी जेल के अंदर ठुमके लगा रहे हैं और कोई तीसरा इनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, जिसका चेहरा सामने नहीं आया है. ये वीडियो बिरसा मुंडा जेल के एक विशेष हॉल का है, जिसमें सारी सुविधाएं रहती हैं.

वायरल वीडियो के बाद दो अधिकारी सस्पेंड

बता दें कि डांस कर रहे ये दोनों कैदी है, जिनमें से एक शराब घोटाले का आरोपी है, जिसकी पहचान विधु गुप्ता के रूप में हुई और वहीं दूसरा जीएसटी घोटाला का आरोपी विक्की भालोटिया है. दोनों ही जेल के एक विशेष हॉल में डासं करते नजर आ रहे हैं.

ये हॉल आम कैदियों के लिए नहीं होता है. हालांकि, ये वीडियो कुछ महीना पहले का है, लेकिन जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. उसके बाद जेल प्रशासन ने जांच की और दो अधिकारी को दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया. निलंबित हुए अधिकारी में एक सहायक जेलर देवनाथ राम और दूसरा जमादार विनोद यादव शामिल हैं.

विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा

इस घटना के जेल व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जेल में इस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है. इस घटना ने न सिर्फ जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए है, बल्कि यह भी दर्शाया जा रहा है कि कैसे प्रभावाशाली कैदियों को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं. हालांकि जेल से जुड़े कोई भी अधिकारी इस घटना पर मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से बच रहे हैं.