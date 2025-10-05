हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगगली से गुजर रहे बुजुर्ग पर सांड का हमला! सींग से उछालकर नाली में पटका- वीडियो वायरल

गली से गुजर रहे बुजुर्ग पर सांड का हमला! सींग से उछालकर नाली में पटका- वीडियो वायरल

Viral Bull Attack video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही खौफनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग शख्स गली में अचानक आए सांड का शिकार बन जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 05 Oct 2025 04:43 PM (IST)
Preferred Sources

शहरों और कस्बों की गलियों में आवारा पशुओं का आतंक कोई नई बात नहीं है. आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जहां सड़क पर अचानक गाय, बैल या सांड लोगों पर हमला कर देते हैं. कई बार ये हादसे इतने भयावह हो जाते हैं कि देखने वालों की भी रूह कांप जाए. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही खौफनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग शख्स गली में अचानक आए सांड का शिकार बन जाता है. सांड इतनी बेरहमी से बुजुर्ग पर हमला करता है कि पूरा नजारा देख वहां मौजूद लोग भी दहशत में आ जाते हैं. यह वीडियो इंटरनेट पर लोगों को हैरान कर रहा है और साथ ही सवाल भी खड़े कर रहा है कि आखिर कब तक लोग आवारा पशुओं के खतरे से जूझते रहेंगे.

बुजुर्ग पर सांड का जानलेवा हमला!

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग शख्स गली से गुजर रहा होता है और अपने घर में घुसने की कोशिश करता है तभी अचानक वहां एक सांड आ धमकता है और बिना किसी कारण उसके ऊपर टूट पड़ता है. सांड अपने तेज सींगों से बुजुर्ग को सीधा निशाना बनाता है. हमले की शुरुआत होते ही बुजुर्ग बेसहारा होकर जमीन पर गिर पड़ता है. लेकिन यहां मामला यहीं खत्म नहीं होता.

सीसीटीवी में कैद हुई दर्दनाक घटना

सांड गुस्से में बुजुर्ग को सींगों से उठाता है और हवा में उछालकर पटक देता है. यह मंजर इतना डरावना होता है कि आसपास खड़े लोग भी आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते. वीडियो में साफ दिखता है कि सांड बार-बार बुजुर्ग को निशाना बनाता है और कई बार उसे हवा में फेंककर जमीन से दे मारता है. इस हमले के बीच बुजुर्ग दर्द से कराहता है और बिल्कुल असहाय नजर आता है. पूरी घटना गली में लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है. मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है.

यह भी पढ़ें: ये कैसा रावण है... छोटा हाथी पर निकली जलते हुए रावण की सवारी, वीडियो देखकर दहशत में यूजर्स

यूजर्स का दहल गया दिल

हमले के दौरान बुजुर्ग नाली में गिर जाता है. वहां भी सांड उसे छोड़ता नहीं और लगातार हमला करता रहता है. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर सिहर उठे हैं. कई लोगों ने कमेंट कर इसे बेहद दर्दनाक और डरावना बताया है. किसी ने लिखा..."यह बहुत ही खतरनाक है, बुजुर्ग की हालत देखकर दिल दहल गया." वहीं किसी ने प्रशासन को टैग करते हुए कहा..."सड़कों पर ऐसे आवारा पशुओं से बचाव के इंतजाम कब होंगे." वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: Video: 'मां की गाली देगा?', दिल्ली मेट्रो में सीट विवाद को लेकर बवाल, जमकर हुई हाथापाई, देखें वीडियो

Published at : 05 Oct 2025 04:43 PM (IST)
Tags :
Bull Attack TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
वनडे कप्तान के तौर पर कैसा रहा रोहित शर्मा का रिजल्ट? जानें कितने मैच हारे और कितने मैच जीते
वनडे कप्तान के तौर पर कैसा रहा रोहित शर्मा का रिजल्ट? जानें कितने मैच हारे और कितने मैच जीते
साउथ सिनेमा
हिंदी मार्केट में ओपनिंग डे पर बवाल मचाने वाली 9 साउथ फिल्में, जानें कौन सी थी नंबर 1
हिंदी मार्केट में ओपनिंग डे पर बवाल मचाने वाली 9 साउथ फिल्में, जानें कौन सी थी नंबर 1
Advertisement

वीडियोज

बाबी देओल बालीवुड के खलनायकों की सफलता पर | आर्यन खान का डायरेक्टर के रूप में सफर और बहुत कुछ
स्वाति चौहान और करण राजदान इंटरव्यू सायरा खान केस तीन तलाक और अधिक
एक और बार किशोर कुमार शान की म्यूजिकल जर्नी फेमस डुएट्स और बहुत कुछ
Cough Syrup Deaths: MP में जहरीले 'Cough Syrup' से 15 बच्चों की मौत, Congress का प्रदर्शन
Fake Godman: PMO का फर्जी ID, Yogi-Ramdev संग नकली फोटो... चैतन्यनन्द का पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
वनडे कप्तान के तौर पर कैसा रहा रोहित शर्मा का रिजल्ट? जानें कितने मैच हारे और कितने मैच जीते
वनडे कप्तान के तौर पर कैसा रहा रोहित शर्मा का रिजल्ट? जानें कितने मैच हारे और कितने मैच जीते
साउथ सिनेमा
हिंदी मार्केट में ओपनिंग डे पर बवाल मचाने वाली 9 साउथ फिल्में, जानें कौन सी थी नंबर 1
हिंदी मार्केट में ओपनिंग डे पर बवाल मचाने वाली 9 साउथ फिल्में, जानें कौन सी थी नंबर 1
विश्व
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
patna
जीतनराम मांझी को मनाने में जुटे बीजेपी नेता, 'हम' चीफ से मिले धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी
जीतनराम मांझी को मनाने में जुटे बीजेपी नेता, 'हम' चीफ से मिले धर्मेंद्र प्रधान और सम्राट चौधरी
जनरल नॉलेज
मखाना से लेकर ब्रह्मोस तक, जानें दुनिया को क्या-क्या बेचता है भारत?
मखाना से लेकर ब्रह्मोस तक, जानें दुनिया को क्या-क्या बेचता है भारत?
जनरल नॉलेज
अपना पैसा दूसरे देशों में छपवाती हैं ये कंट्रीज, जान लें लिस्ट में कौन-कौन से देश शामिल?
अपना पैसा दूसरे देशों में छपवाती हैं ये कंट्रीज, जान लें लिस्ट में कौन-कौन से देश शामिल?
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget