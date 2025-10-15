हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अंतरिक्ष से दिखा अटलांटिक का अद्भुत नजारा! देखकर आपको भी नहीं आएगा यकीन- यूजर्स भी हैरान

सार्गासम एक तरह का भूरे रंग का समुद्री पौधा या शैवाल है. पहले यह केवल सारगासो सागर में पाया जाता था, जो अटलांटिक महासागर के बीचोंबीच है. लेकिन अब यह पौधा तेजी से फैल रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 15 Oct 2025 06:58 AM (IST)
समुद्र के बीचोंबीच एक ऐसी "भूरी पट्टी" फैली है जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है. सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये कोई सड़क नहीं, बल्कि पानी में तैरता हुआ पौधा है. इस पौधे का नाम है ग्रेट अटलांटिक सार्गासम बेल्ट. ये भूरे रंग का एक विशाल समुद्री पौधा है जो इतनी बड़ी मात्रा में फैल गया है कि अब यह धरती के नक्शे पर एक लंबे भूरे रिबन जैसा दिखता है. वैज्ञानिक इसे देखकर हैरान हैं क्योंकि यह पौधा अब लगभग 8,850 किलोमीटर लंबा और 37.5 मिलियन टन भारी हो चुका है. यानी यह अमेरिका जितना बड़ा इलाका घेर चुका है.

क्या है ग्रेट अटलांटिक सार्गासम बेल्ट जो सोशल मीडिया पर हो रही वायरल?

सार्गासम एक तरह का भूरे रंग का समुद्री पौधा या शैवाल है. पहले यह केवल सारगासो सागर में पाया जाता था, जो अटलांटिक महासागर के बीचोंबीच है. लेकिन अब यह पौधा तेजी से फैलकर पश्चिम अफ्रीका से लेकर मेक्सिको की खाड़ी तक पहुंच गया है. वैज्ञानिकों ने इसका पहला बड़ा फैलाव 2011 में देखा था. उस समय यह छोटा-सा झुंड था, लेकिन अब यह पूरे महासागर में फैल चुका है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पौधा इसलिए तेजी से फैल रहा है क्योंकि समुद्र के पानी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नाम के तत्व बढ़ गए हैं. ये तत्व ज्यादातर खेतों से बहकर और शहरों के गंदे पानी (सीवेज) से समुद्र में पहुंचते हैं. इससे पौधों को बहुत ज्यादा "खाद" मिल जाती है और वे तेजी से बढ़ने लगते हैं. यही वजह है कि सार्गासम बेल्ट अब काबू में नहीं आ रही.

जितनी खूबसूरत उतनी ही खतरनाक है ये बेल्ट

यह बेल्ट समुद्र की कई मछलियों, झींगों, कछुओं और ईलों के लिए घर का काम करती है. ये समुद्री जीव इसके बीच छिपकर रहते हैं और इसे अपने खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. यानी यह एक तरह से समुद्र का तैरता जंगल बन गई है. लेकिन, इसके नुकसान भी बहुत बड़े हैं. जब यह बेल्ट समुद्र के किनारे पहुँचती है तो यह समुद्र तटों को गंदा कर देती है. इससे पर्यटन, मछली पकड़ने, और यहाँ तक कि बिजली घरों (परमाणु संयंत्रों) के लिए भी परेशानी होती है.

यूजर्स भी हुए हैरान

सोशल मीडिया पर जब इसकी तस्वीरें वायरल हुईं और लोगों को पता लगा कि महासागर में ऐसा कुछ फैल गया है तो लोगों को हैरानी हुई. यूजर्स ने हैरानी जताते हुए कहा कि इस तरह का पौधा पानी में फैल रहा है तो निश्चित ही इसमें कुछ खास है. एक यूजर ने लिखा...मुझे तो देखकर हैरानी हो रही है, मैं इसे आंखों से अपने सामने देखना चाहूंगा. एक और यूजर ने लिखा....कुदरत की माया शानदार है, ये कुछ भी दिखा सकती है.

Published at : 15 Oct 2025 06:58 AM (IST)
