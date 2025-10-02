सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो धमाल मचा रहा है जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है. इंडियन एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह का डांस वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. क्लिप में वो इंग्लिश गाने पर जमकर थिरकते नजर आ रहे हैं. खास बात यह है कि लोग इस वीडियो को हाल ही में पाकिस्तान पर भारत की ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में मिली शानदार सफलता से जोड़कर देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर यह क्लिप नंबर वन ट्रेंड कर रही है.

एयरफोर्स चीफ ने इंग्लिश गानों पर जमकर लगाए ठुमके!

कथित तौर पर भारतीय वायुसेना के चीफ अमरप्रीत सिंह का एक डांस वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर सनसनी बना हुआ है. वीडियो में वे खुले दिल से हंसते-खिलखिलाते और पूरे जोश के साथ वो किसी इंग्लिश गानों पर थिरकते दिखाई दे रहे हैं. उनके डांस मूव्स और एनर्जी ने दर्शकों को चौंका दिया है. आमतौर पर सख्त और गंभीर नजर आने वाले एयरफोर्स चीफ का यह फन मोड लोगों को बेहद भा रहा है. यह पहली बार नहीं है जब किसी सैन्य अधिकारी का हल्का-फुल्का अंदाज वायरल हुआ हो, लेकिन एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह का यह वीडियो इसलिए खास है क्योंकि इसे भारत की जीत और ताकत के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है.

यूजर्स को भा गया एयरचीफ का खास अंदाज

सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस वीडियो को हाथों-हाथ लिया और लगातार शेयर कर रहे हैं. कई लोग लिख रहे हैं कि यह डांस वायुसेना की हालिया सफलता का जश्न है. दरअसल, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो ‘ऑपरेशन सिंदूर’ किया था उसने पड़ोसी मुल्क की कमर तोड़ दी थी और अब तक वो इस सदमे से बाहर नहीं आए हैं. ऐसे में इस वीडियो को लोग विजय और जश्न की तस्वीर मान रहे हैं. वीडियो को rachna_bishtrawat नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

