हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदूल्हे को जोरू का गुलाम बनाना चाह रही थी दुल्हन! दूल्हे का एटिट्यूड देख यूजर्स बोले, ये नहीं बनने वाला- वीडियो वायरल

दूल्हे को जोरू का गुलाम बनाना चाह रही थी दुल्हन! दूल्हे का एटिट्यूड देख यूजर्स बोले, ये नहीं बनने वाला- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के बाद एक दुल्हन अपने दूल्हे के सामने अपनी सहेलियों को साथ लेकर जोरू का गुलाम गाने पर डांस करती दिखाई दे रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 01 Oct 2025 07:03 AM (IST)
Preferred Sources

शादी के बाद हर लड़की का सपना होता है कि वो अपने पति को जोरू का गुलाम बनाकर रखे. हालांकि शादी से पहले सपने राजकुमार के देखे जाते हैं लेकिन कई बार ये राजकुमार शादी के बाद गुलाम बना दिया जाता है. लेकिन इस बार एक दुल्हन का सपना सपना ही रह गया. दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दुल्हन अपने दूल्हे के सामने जोरू का गुलाम गाने पर डांस करती दिखाई दे रही है लेकिन दूल्हे का एटीट्यूड गुलाम बनने का नहीं बल्कि गुलाम बनाने वाला लग रहा है. वीडियो देखकर आप भी यही कहेंगे कि एटीट्यूड होतो ऐसा वरना ना हो.

दूल्हे के सामने जोरू का गुलाम गाने पर जमकर नाची दुल्हन

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के बाद एक दुल्हन अपने दूल्हे के सामने अपनी सहेलियों को साथ लेकर जोरू का गुलाम गाने पर डांस करती दिखाई दे रही है. दुल्हन के इरादे साफ साफ दूल्हे को घर ले जाकर गुलाम बनाने के लग रहे हैं. लेकिन दूल्हे का हाल और उसकी अकड़ देख हर कोई यही कह रहा है कि भाई ये गुलाम बनने नहीं बल्कि बनाने आया है. जब दुल्हन डांस करती है तो दूल्हा उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता. जिसके बाद दुल्हन और जोश के साथ डांस करती है लेकिन दूल्हे पर लड़की के इस पल्लू का कोई जादू नहीं चलता और उसका चेहरा केवल एक ही बात कहता है कि सिग्मा मर्द कभी गुलाम नहीं बनता. वो या तो शहजादी बनाता है या फिर गुलाम बनाता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sahuwan Ji (@ankit_shah_256)

यह भी पढ़ें: Video: मैडम जी ने बुरी तरह ठोक दी कार, फिर कैब वाले को मारने दौड़ी, सड़क पर कलेश का वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, वो गुलाम बनने नहीं बल्कि बनाने आया है

वीडियो को ankit_shah_256  नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.  ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई ये गुलाम बनने वाली पार्टी नहीं है, ये तो गुलाम बनाने आया है. एक और यूजर ने लिखा...सिग्मा मेल है, नहीं पिघलेगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वाह भाई, ऐसे ही रहना. मर्द समाज को तुम पर गर्व है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: दरवाजे से घुसते हैं खिड़की से निकलते हैं... कैसी होती है चोरी की मोहब्बत, वीडियो देख आ जाएगा समझ

Published at : 01 Oct 2025 07:03 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Dulha Dulhan Dance
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PoK में जुल्म के खिलाफ बगावत तेज, सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस ने की फायरिंग और दागे आंसू गैस के गोले; शहबाज-मुनीर की उड़ी नींद
PoK में जुल्म के खिलाफ बगावत तेज, सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस ने की फायरिंग और दागे आंसू गैस के गोले; शहबाज-मुनीर की उड़ी नींद
बिहार
Bihar Election 2025: बिहार के चुनावी मैदान में शंकराचार्य उतारेंगे निर्दल गौ भक्त, इन सीटों पर लड़ने का किया ऐलान
बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में शंकराचार्य उतारेंगे निर्दल गौ भक्त, इन सीटों पर लड़ने का किया ऐलान
इंडिया
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
टेलीविजन
जन्नत जुबैर की खुबसूरती पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन 10 तस्वीरों में छिपा है जवाब
जन्नत जुबैर पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन तस्वीरों में छिपा है जवाब
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK में जुल्म के खिलाफ बगावत तेज, सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस ने की फायरिंग और दागे आंसू गैस के गोले; शहबाज-मुनीर की उड़ी नींद
PoK में जुल्म के खिलाफ बगावत तेज, सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस ने की फायरिंग और दागे आंसू गैस के गोले; शहबाज-मुनीर की उड़ी नींद
बिहार
Bihar Election 2025: बिहार के चुनावी मैदान में शंकराचार्य उतारेंगे निर्दल गौ भक्त, इन सीटों पर लड़ने का किया ऐलान
बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में शंकराचार्य उतारेंगे निर्दल गौ भक्त, इन सीटों पर लड़ने का किया ऐलान
इंडिया
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
टेलीविजन
जन्नत जुबैर की खुबसूरती पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन 10 तस्वीरों में छिपा है जवाब
जन्नत जुबैर पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन तस्वीरों में छिपा है जवाब
क्रिकेट
Tilak Varma: इलेक्ट्रिशियन पिता ने नहीं, इस कोच ने तिलक वर्मा की जिंदगी बदल कर रख दी, जानें संघर्ष की दास्तां
इलेक्ट्रिशियन पिता ने नहीं, इस कोच ने तिलक वर्मा की जिंदगी बदल कर रख दी, जानें संघर्ष की दास्तां
ट्रेंडिंग
चाची को दहकते कोयलों पर लेकर चल पड़े चाचा! पैर फिसला और हो गया कांड- वीडियो देख कांप उठेंगे आप
चाची को दहकते कोयलों पर लेकर चल पड़े चाचा! पैर फिसला और हो गया कांड- वीडियो देख कांप उठेंगे आप
यूटिलिटी
Bihar Assembly Elections: बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट से कट गया नाम तो कैसे जुड़वा सकते हैं, जान लें पूरा प्रोसीजर?
बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट से कट गया नाम तो कैसे जुड़वा सकते हैं, जान लें पूरा प्रोसीजर?
ट्रैवल
Places to Visit in Agra: ताजमहल ही नहीं आगरा के इन 7 जगहों को भी करें एक्सप्लोर, खूबसूरती देख फटी की फटी रह जाएंगी आंखें
ताजमहल ही नहीं आगरा के इन 7 जगहों को भी करें एक्सप्लोर, खूबसूरती देख फटी की फटी रह जाएंगी आंखें
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget