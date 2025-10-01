दूल्हे को जोरू का गुलाम बनाना चाह रही थी दुल्हन! दूल्हे का एटिट्यूड देख यूजर्स बोले, ये नहीं बनने वाला- वीडियो वायरल
शादी के बाद हर लड़की का सपना होता है कि वो अपने पति को जोरू का गुलाम बनाकर रखे. हालांकि शादी से पहले सपने राजकुमार के देखे जाते हैं लेकिन कई बार ये राजकुमार शादी के बाद गुलाम बना दिया जाता है. लेकिन इस बार एक दुल्हन का सपना सपना ही रह गया. दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दुल्हन अपने दूल्हे के सामने जोरू का गुलाम गाने पर डांस करती दिखाई दे रही है लेकिन दूल्हे का एटीट्यूड गुलाम बनने का नहीं बल्कि गुलाम बनाने वाला लग रहा है. वीडियो देखकर आप भी यही कहेंगे कि एटीट्यूड होतो ऐसा वरना ना हो.
दूल्हे के सामने जोरू का गुलाम गाने पर जमकर नाची दुल्हन
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के बाद एक दुल्हन अपने दूल्हे के सामने अपनी सहेलियों को साथ लेकर जोरू का गुलाम गाने पर डांस करती दिखाई दे रही है. दुल्हन के इरादे साफ साफ दूल्हे को घर ले जाकर गुलाम बनाने के लग रहे हैं. लेकिन दूल्हे का हाल और उसकी अकड़ देख हर कोई यही कह रहा है कि भाई ये गुलाम बनने नहीं बल्कि बनाने आया है. जब दुल्हन डांस करती है तो दूल्हा उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता. जिसके बाद दुल्हन और जोश के साथ डांस करती है लेकिन दूल्हे पर लड़की के इस पल्लू का कोई जादू नहीं चलता और उसका चेहरा केवल एक ही बात कहता है कि सिग्मा मर्द कभी गुलाम नहीं बनता. वो या तो शहजादी बनाता है या फिर गुलाम बनाता है.
View this post on Instagram
यूजर्स बोले, वो गुलाम बनने नहीं बल्कि बनाने आया है
वीडियो को ankit_shah_256 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई ये गुलाम बनने वाली पार्टी नहीं है, ये तो गुलाम बनाने आया है. एक और यूजर ने लिखा...सिग्मा मेल है, नहीं पिघलेगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वाह भाई, ऐसे ही रहना. मर्द समाज को तुम पर गर्व है.
