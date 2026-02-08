सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है. कभी डांस वीडियो लोगों का दिल जीत लेते हैं, तो कभी शादी से जुड़े खास पल इंटरनेट पर छा जाते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दुल्हन अपने दूल्हे के सामने शानदार अंदाज में डांस करती नजर आ रही है. यह वीडियो न सिर्फ रोमांटिक है, बल्कि इसमें दुल्हन का आत्मविश्वास और खुशी भी साफ झलकती है.

दूल्हे के सामने दुल्हन का खास परफॉर्मेंस

वायरल वीडियो किसी शादी के रिसेप्शन का बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन पूरे साज-सिंगार के साथ स्टेज के सामने खड़ी है और दूल्हा सामने खड़ा हुआ है. चारों तरफ रिश्तेदार और मेहमान खड़े होकर इस पल का आनंद ले रहे हैं. दुल्हन सबसे पहले पुराने सुपरहिट गाने “ओ मेरा जान ए बहार आ गया” पर कुछ हल्के और प्यारे स्टेप्स करती है, जिससे माहौल पूरी तरह खुशनुमा हो जाता है.

गानों की माला पर थिरकती दिखी दुल्हन

इसके बाद म्यूजिक बदलता है और “मेरा पिया घर आया” गाना बजने लगता है. इस गाने पर दुल्हन का एक्सप्रेशन और मूव्स देखकर साफ पता चलता है कि वह इस पल को पूरी तरह जी रही है. थोड़ी देर बाद जब “साजन जी घर आए” गाना शुरू होता है, तो दुल्हन और भी ज्यादा जोश के साथ डांस करती नजर आती है. कैमरा कभी दुल्हन पर फोकस करता है, तो कभी दूल्हे के रिएक्शन दिखाता है, जो मुस्कुराते हुए इस परफॉर्मेंस को देख रहा होता है.

आखिरी गाने ने बढ़ाया इमोशनल टच

वीडियो के आखिरी हिस्से में “पलकी में होके सवार चली रे” गाना बजता है. इस गाने पर दुल्हन का डांस थोड़ा इमोशनल और थोड़ा फिल्मी नजर आता है. इस दौरान आसपास खड़े लोग तालियां बजाते हैं और कई मेहमान अपने मोबाइल फोन से इस यादगार पल को रिकॉर्ड करते दिखते हैं. इसी के साथ वीडियो खत्म हो जाता है, लेकिन इसकी मिठास लोगों के दिलों में रह जाती है.

सोशल मीडिया पर जमकर मिल रहा प्यार

यह वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर anjali_kalosiya123 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो को 3 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वहीं 2 लाख 18 हजार से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं और 1300 से अधिक कमेंट्स भी आ चुके हैं. सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

