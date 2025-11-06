Social Media Viral Video: शादी हर किसी की जिदगी का सबसे खास दिन होता है. हर कोई चाहता है कि उसकी शादी यादगार बने खूबसूरत कपड़े, सजे हुए मंडप और खुशियों से भरा माहौल. लेकिन कभी-कभी जिदगी ऐसी करवट ले लेती है कि खुशियां और मुश्किलें एक साथ आ जाती हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने सबका दिल छू लिया. इस वीडियो में एक जोड़े की शादी किसी आलीशान हॉल या मंदिर में नहीं, बल्कि अस्पताल के बेड पर होती दिखाई दे रही है.

दूल्हे का पैर टूटा फिर भी नहीं टली शादी

दरअसल, यह वीडियो एक बंगाली शादी का बताया जा रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि दूल्हे का पैर शादी से कुछ दिन पहले ही टूट गया था. हादसे के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालत ऐसी थी कि वह चल भी नहीं सकता था, लेकिन परिवार वालों ने ठान लिया कि शादी की तारीख नहीं टाली जाएगी. फिर क्या था अस्पताल के कमरे को ही शादी का मंडप बना दिया गया.

वीडियो में दिखता है कि दूल्हा पूरी तरह से शादी के जोड़े में सजा हुआ है और अस्पताल के बेड पर लेटा है. उसके पास ही उसकी दुल्हन बैठी है, जिसने पूरा बंगाली श्रृंगार किया हुआ है. रस्में शुरू होती हैं, और परंपरा के अनुसार दुल्हन पान के पत्तों से ढका हुआ चेहरा लेकर अपने दूल्हे के चारों ओर फेरे लगाती है. वहीं पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं और परिवार वाले व दोस्त इस अनोखे पल के गवाह बनते हैं.

फिल्म विवाह को हकीकत बना दिया- यूजर्स बोले

वीडियो में कैमरामैन भी मौजूद है, जो हर पल को कैद कर रहा है. ये दृश्य देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो, लेकिन यह पूरी तरह असली घटना है. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने इसे खूब शेयर किया. किसी ने लिखा कि प्यार तो यही है, जो हर हाल में साथ दे. वहीं कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि ये तो सच में विवाह मूवी को हकीकत बना दिया.