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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026आज चेन्नई के खिलाफ खेलेंगे रोहित शर्मा? MI के हिटमैन की वापसी को लेकर क्या है अपडेट

आज चेन्नई के खिलाफ खेलेंगे रोहित शर्मा? MI के हिटमैन की वापसी को लेकर क्या है अपडेट

Will Rohit Sharma Play Against CSK: क्या रोहित शर्मा आक चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में खेलेंगे? रोहित MI के लिए पिछले 4 मुकाबलों में नहीं खेल पाए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 02 May 2026 04:20 PM (IST)
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IPL 2026 में आज चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का महामुकाबला होने जा रहा है. 2 पुराने चैंपियंस की टक्कर फैंस के लिए वीकेंड को धमाकेदार बना रही होगी, लेकिन लोगों की नजरें रोहित शर्मा को भी ढूंढ रही होंगी. रोहित, जो आखिरी बार 12 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के खिलाफ मैच में खेलते दिखे थे.

मुंबई इंडियंस की टीम बहुत मुश्किल परिस्थिति में फंसी हुई है. रोहित शर्मा के चोटिल होने के बाद MI की टीम चार मैचों में सिर्फ एक जीत दर्ज कर पाई है. प्लेऑफ की उम्मीदों को भी धीरे-धीरे झटका लगने लगा है. यहां जान लीजिए, क्या आज मुंबई टीम को संकट की स्थिति से निकालने के लिए रोहित शर्मा वापस आएंगे या नहीं. क्या है रोहित की फिटनेस पर ताजा अपडेट?

क्या आज खेलेंगे रोहित शर्मा?

रोहित शर्मा की वापसी को लेकर मुंबई इंडियंस के हेड कोच महेला जयवर्धने ने जो अपडेट दिया, उससे प्रतीत होता है कि रोहित आज CSK के खिलाफ मैच में नहीं खेलेंगे. जयवर्धने के बयान में कोई निश्चितता नहीं दिखाई दी. हालांकि उन्होंने यह जरूर बताया कि रोहित जल्दी ठीक हो रहे हैं.

जयवर्धने ने कहा, "रोहित ठीक हो रहे हैं, पूरी फिटनेस पाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है. हम प्रत्येक दिन मेडिकल टीम से रोहित का हाल जानते हैं. देखना होगा कि मैच से पहले वे कैसा महसूस करते हैं. उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकेगा."

यह भी पढ़ें: आज CSK और MI के बीच भिड़ंत, जानें चेन्नई-मुंबई की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

MI को रोहित की बहुत जरूरत

मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा की बहुत जरूरत है. IPL 2026 में खेले शुरुआती 4 मुकाबलों में उन्होंने 137 रन बनाए थे और स्ट्राइक रेट 165 से ऊपर का रहा है. उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलना बहुत पसंद है. रोहित ने CSK के खिलाफ 36 पारियों में 972 रन बनाए हैं. इस टीम के खिलाफ उन्होंने एक शतक और 8 फिफ्टी भी लगाई हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 02 May 2026 04:20 PM (IST)
Tags :
Rohit SHarma CSK Vs MI MUMBAI INDIANS IPL 2026
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