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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र MLC रिजल्ट: सुनेत्रा पवार की पहली प्रतिक्रिया, पार्टी का जिक्र कर कही बड़ी बात

महाराष्ट्र MLC रिजल्ट: सुनेत्रा पवार की पहली प्रतिक्रिया, पार्टी का जिक्र कर कही बड़ी बात

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में एनसीपी को हार का सामना करना पड़ा है. अब पार्टी प्रमुख और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने कहा कि इस नतीजे से, मुझे सच में लगता है कि हमें आत्म परीक्षण की जरूरत है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 29 Oct 2026 04:18 PM (IST)
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महाराष्ट्र विधान परिषद की 5 सीट के लिए हुए चुनावों में सत्तारूढ़ महायुति ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है. इसमें बीजेपी को एक और शिंदे गुट की शिवसेना को एक सीट पर जीत मिली है. वहीं महायुति में शामिल अजित पवार गुट NCP को निराश होना पड़ा है. अब इस पर एनसीपी की प्रमुख और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. उन्होंने भी पार्टी में आत्म मंथन की बात कही है.

पुणे में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''किसी भी चुनाव में जीत या हार होती है. नतीजे चाहे जो भी हों, हमें आत्मपरीक्षण करना होगा. इस नतीजे से, मुझे सच में लगता है कि हमें आत्म परीक्षण की जरूरत है. हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे.'' 

महाराष्ट्र MLC की 5 सीटों पर कहां से किसे मिली जीत?

महाराष्ट्र विधान परिषद की 5 सीटों में से 2 पर महायुति जबकि तीन सीटों पर MVA को जीत मिली है. पुणे शिक्षक सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कौस्तुभ गावडे को जीत मिली है. वहीं, अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में शिंदे गुट की शिवसेना के किरण सरनाईक ने जीत हासिल की है. 

पुणे स्नातक और छत्रपति संभाजीनगर स्नातक से शरद गुट की जीत

उधर, पुणे स्नातक निर्वाचन सीट पर शरद पवार गुट की NCP (SP) की उम्मीदवार हर्षदा देशमुख-जाधव ने बीजेपी की स्मिता जाधव को हराकर जीत हासिल की. जबकि छत्रपति संभाजीनगर स्नातक सीट से NCP (SP) उम्मीदवार प्रतापसिंह पाटिल ने NCP के उम्मीदवार को हराया है.

नागपुर स्नातक निर्वाचन सीट पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार

इसके अलावा कांग्रेस नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर अपना कब्जा बरकरार रखने में कामयाब रही, यहां अभिजीत वंजारी ने बीजेपी प्रत्याशी सुधाकर कोहले और निर्दलीय प्रत्याशी नितेश कराले को मात दी. महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने गुरुवार (29 अक्टूबर) को विधान परिषद की पांच में से तीन सीटों पर विपक्षी MVA की जीत को राजनीतिक बदलाव का संकेत बताया.

बता दें कि महाराष्ट्र में पुणे स्नातक, नागपुर स्नातक, छत्रपति संभाजीनगर स्नातक, पुणे शिक्षक और अमरावती शिक्षक क्षेत्रों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था, जिसमें 72.96 फीसदी वोटिंग हुई थी. इन क्षेत्रों के निवर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 6 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, जिसके कारण ये चुनाव कराए गए.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 29 Oct 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
NCP Maharashtra MLC Election Results Sunetra Pawar
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