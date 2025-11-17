कैमरे के सामने स्टंट दिखा रहा था मम्मी का लाडला! फिर ऐसा हुआ कांड कि टूट गई कमर- वीडियो वायरल

कई बार होशियारी दिखाना ऐसा भारी पड़ता है कि फिर आने वाले कई सालों तक लोग होशियारी से ऐसा भागते हैं जैसे पुलिस को देखकर चोर. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का अपनी मां के कंधों पर चढ़कर स्टंट दिखाने की कोशिश में अपनी कमर तुड़वा बैठता है! वीडियो के इंटरनेट पर वायरल होने के बाद अब यूजर्स लड़के का जमकर मजाक बना रहे हैं तो कुछ लोग सहानुभूति दिखाते हुए अगली बार से सावधान रहने की सलाह भी देते दिखाई दे रहे हैं.

स्टंट के चक्कर में लड़के की कमर की आ गई शामत

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा जिसमें करीब 11 साल का एक लड़का जो दुबला पतला है और मोहल्ले में स्टंट दिखाने के लिए मशहूर है एक यूट्यूबर के सामने अपनी खासियत का प्रदर्शन करने के लिए मां के कंधों पर चढ़ जाता है. कंधों पर चढ़ने के बाद कैमरे के सामने खड़ा शख्स कहता है कि देखिए अभी कैसे ये बच्चा आपको स्टंट दिखाएगा. इतने में लड़का स्टंट दिखाने के लिए मां के कंधे से ही हवा में गोते खाते हुए जमीन पर सीधा लैंड होने की कोशिश करता है लेकिन उसका ये दांव उल्टा पड़ जाता है.

ऐसा गिरा की हाथ पैर हो गए एक

वीडियो में आगे दिख रहा है कि कैसे लड़का हवा में गोता लगाते हुए जमीन पर सीधा लैंड होने के बजाए पीछे लगे टीनशैड के कोनों से टकराता है और कमर के बल जमीन पर ऐसा गिरता है कि कमर और मुंह सब एक हो जाते हैं. मां से लेकर कैमरे के सामने खड़ा शख्स भी उसे बचाने भागता है और उसे दिलासा देकर ऐसे खड़ा करते हैं मानों कमर टूट गई हो. अब यूजर्स भी वीडियो पर मजेदार कमेंट करते हुए यही कह रहे हैं..." क्यों भाई आ गया स्वाद?"

यूजर्स ने जमकर लिए मजे

वीडियो को laalhumour नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...दूसरे अंकित को बुलाओ, हमें स्टंट देखना था. एक और यूजर ने लिखा...क्यों भाई आ गया स्वाद? मां भी गजब है बेटे को खतरे में डाल रही है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कोई बात नहीं भाई, लेकिन अब से ऐसे खतरनाक काम मत करना.

