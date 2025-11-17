हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकैमरे के सामने स्टंट दिखा रहा था मम्मी का लाडला! फिर ऐसा हुआ कांड कि टूट गई कमर- वीडियो वायरल

कैमरे के सामने स्टंट दिखा रहा था मम्मी का लाडला! फिर ऐसा हुआ कांड कि टूट गई कमर- वीडियो वायरल

वीडियो के इंटरनेट पर वायरल होने के बाद अब यूजर्स लड़के का जमकर मजाक बना रहे हैं तो कुछ लोग सहानुभूति दिखाते हुए अगली बार से सावधान रहने की सलाह भी देते दिखाई दे रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 17 Nov 2025 02:41 PM (IST)
कई बार होशियारी दिखाना ऐसा भारी पड़ता है कि फिर आने वाले कई सालों तक लोग होशियारी से ऐसा भागते हैं जैसे पुलिस को देखकर चोर. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का अपनी मां के कंधों पर चढ़कर स्टंट दिखाने की कोशिश में अपनी कमर तुड़वा बैठता है! वीडियो के इंटरनेट पर वायरल होने के बाद अब यूजर्स लड़के का जमकर मजाक बना रहे हैं तो कुछ लोग सहानुभूति दिखाते हुए अगली बार से सावधान रहने की सलाह भी देते दिखाई दे रहे हैं.

स्टंट के चक्कर में लड़के की कमर की आ गई शामत

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा जिसमें करीब 11 साल का एक लड़का जो दुबला पतला है और मोहल्ले में स्टंट दिखाने के लिए मशहूर है एक यूट्यूबर के सामने अपनी खासियत का प्रदर्शन करने के लिए मां के कंधों पर चढ़ जाता है. कंधों पर चढ़ने के बाद कैमरे के सामने खड़ा शख्स कहता है कि देखिए अभी कैसे ये बच्चा आपको स्टंट दिखाएगा. इतने में लड़का स्टंट दिखाने के लिए मां के कंधे से ही हवा में गोते खाते हुए जमीन पर सीधा लैंड होने की कोशिश करता है लेकिन उसका ये दांव उल्टा पड़ जाता है.

 
 
 
 
 
ऐसा गिरा की हाथ पैर हो गए एक

वीडियो में आगे दिख रहा है कि कैसे लड़का हवा में गोता लगाते हुए जमीन पर सीधा लैंड होने के बजाए पीछे लगे टीनशैड के कोनों से टकराता है और कमर के बल जमीन पर ऐसा गिरता है कि कमर और मुंह सब एक हो जाते हैं. मां से लेकर कैमरे के सामने खड़ा शख्स भी उसे बचाने भागता है और उसे दिलासा देकर ऐसे खड़ा करते हैं मानों कमर टूट गई हो. अब यूजर्स भी वीडियो पर मजेदार कमेंट करते हुए यही कह रहे हैं..." क्यों भाई आ गया स्वाद?"

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड के सामने फोटो खिंचवा रहा था ब्वायफ्रेंड, फिर झाड़ियों से आदमखोर ने मारा झपट्टा और निकल गई चीख; देखें वीडियो

यूजर्स ने जमकर लिए मजे

वीडियो को laalhumour नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...दूसरे अंकित को बुलाओ, हमें स्टंट देखना था. एक और यूजर ने लिखा...क्यों भाई आ गया स्वाद? मां भी गजब है बेटे को खतरे में डाल रही है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कोई बात नहीं भाई, लेकिन अब से ऐसे खतरनाक काम मत करना.

यह भी पढ़ें: हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल

Published at : 17 Nov 2025 02:41 PM (IST)
विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
वीडियोज

Bangladesh फिर जल उठा... Sheikh Hasina पर फैसले के इंतजार में फूटे बम, भड़की हिंसा | ABPLIVE
हक, यामी गौतम, इमरान हाशमी, इनसाइड बीटीएस स्कूप, डायरेक्टर्स विजन और अधिक फीट सुपर्ण एस वर्मा
Saudi Arabia हादसे में सिर्फ एक SURVIVOR | ABPLIVE
लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
फोटो गैलरी

