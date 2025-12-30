हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थArtery Blockage Symptoms: हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचना है? जानिए धमनियों को हेल्दी रखने के 3 तरीके

Artery Blockage Symptoms: हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचना है? जानिए धमनियों को हेल्दी रखने के 3 तरीके

Foods That Clean Arteries: आर्टरीज की सफाई करना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर ये ब्लॉक हुआ, तो फिर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि इसे कैसे साफ रखें.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 30 Dec 2025 04:14 PM (IST)
Preferred Sources

How to Prevent Artery Blockage: घर की सफाई जैसे हमारी रोजमर्रा की सेहत का हिस्सा है, वैसे ही आर्टरीज की सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है, लेकिन अक्सर लोग इसे नजरअंदाज़ कर देते हैं. साफ और स्वस्थ आर्टरीज शरीर में ब्लड फ्लो को सुचारू रखती हैं और हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को कम करती हैं. जिस तरह दिमाग पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, उसी तरह धमनियां ऑक्सीजन से भरपूर खून को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम करती हैं.

18 साल से ज्यादा अनुभव रखने वाले वैस्कुलर सर्जन डॉ. सुमित कपाड़िया नेTOI को बताया कि, लाइफस्टाइल में कुछ छोटे लेकिन सही बदलाव करके आर्टरीज को हेल्दी रखा जा सकता है. उन्होंने दिल की सेहत को सुरक्षित रखने और धमनियों को साफ रखने के तीन नेचुरल और असरदार तरीके बताए हैं.

जब आर्टरीज जाम होने लगती हैं तो क्या होता है?

आर्टरीज में जब फैट जमा होने लगता है, तो उसे प्लाक कहा जाता है. इसमें कोलेस्ट्रॉल, फैट और कैल्शियम जैसे तत्व शामिल होते हैं. मेडिकल भाषा में इस प्रक्रिया को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है. इसके कारण आर्टरीज संकरी होने लगती हैं, जिससे खून और ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाता है. सीने में दर्द की समस्या शुरू हो सकती है और दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है.

विटामिन K2 का सेवन बढ़ाएं

डॉ. कपाड़िया के अनुसार, आर्टरीज को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन K2 बेहद जरूरी है. यह विटामिन शरीर में ऐसे प्रोटीन को एक्टिव करता है, जो कैल्शियम को गलत जगह जमा होने से रोकते हैं. अगर विटामिन K2 की कमी हो जाए, तो कैल्शियम आर्टरीज की दीवारों पर जमने लगता है, जिससे वे सख्त हो जाती हैं. विटामिन K2 डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे की जर्दी, फर्मेंटेड फूड्स जैसे नट्टो और सॉकरक्रॉट और कुछ चीजों में पाया जाता है. रिसर्च बताती है कि जिन लोगों की डाइट में विटामिन K2 पर्याप्त होता है, उनमें हार्ट से जुड़ी समस्याएं कम देखी जाती हैं.

रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम करें

दूसरा अहम कदम है रिफाइंड कार्ब्स का सेवन कम करना. सफेद ब्रेड, मीठे स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड्स भले ही कम फैट वाले लगें, लेकिन ये ब्लड वेसल्स में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं. तीसरा और बेहद जरूरी तरीका है नियमित व्यायाम. रोज कम से कम 30 मिनट की वॉक, साइकलिंग, स्विमिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दिल मजबूत बनता है. एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, वजन संतुलित रहता है और प्लाक जमने की संभावना कम होती है.

इसे भी पढ़ें: किन लोगों को हो जाती है सोराइसिस की बीमारी, इससे कैसे बचें?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 30 Dec 2025 04:14 PM (IST)
Tags :
How To Clean Arteries Naturally Natural Ways To Clean Arteries Clear Blocked Arteries Naturally
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Khaleda Zia Death: बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
पंजाब
Punjab Crime News: मोहाली में पूर्व AAG की पत्नी को उतारा मौत के घाट, गहने और कैश लेकर बदमाश फरार
मोहाली में पूर्व AAG की पत्नी को उतारा मौत के घाट, गहने और कैश लेकर बदमाश फरार
इंडिया
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
साउथ सिनेमा
'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल
'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल
Advertisement

वीडियोज

2026 में क्या आने वाला है? Tata Ev का बड़ा प्लान! | Auto Live
Astrology Predictions: 2026 में डूबेगा पैसा या बनेगा सोना? स्टॉक मार्केट पर Y Rakhi की भविष्यवाणी
Astrology Predictions 2026: विनाश या विकास..कैसा रहेगा साल 2026? सुनिए क्या बोलीं Y Rakhi | ABP News
Astrology Predictions 2026: 2026 में दुनिया हो जाएगी खत्म? Dr. Y Rakhi की बड़ी चेतावनी | New Year
बंगाल में प्रवासी मजदूरों पर अत्याचार का उठाया मुद्दा - Adhir Ranjan ने | West Bangal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khaleda Zia Death: बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
पंजाब
Punjab Crime News: मोहाली में पूर्व AAG की पत्नी को उतारा मौत के घाट, गहने और कैश लेकर बदमाश फरार
मोहाली में पूर्व AAG की पत्नी को उतारा मौत के घाट, गहने और कैश लेकर बदमाश फरार
इंडिया
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
साउथ सिनेमा
'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल
'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल
क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट में फिर बड़ा फेरबदल, PCB ने अब इस दिग्गज को 'टेस्ट टीम' से बाहर किया; मचा बवाल
पाकिस्तान क्रिकेट में फिर बड़ा फेरबदल, PCB ने अब इस दिग्गज को 'टेस्ट टीम' से बाहर किया; मचा बवाल
विश्व
Battle Of Begums: बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
यूटिलिटी
होटल के कमरे में घुसने से पहले ऐसे चेक करें हिडन कैमरा, कहीं बन न जाए आपके खूबसूरत पलों की फिल्म
होटल के कमरे में घुसने से पहले ऐसे चेक करें हिडन कैमरा, कहीं बन न जाए आपके खूबसूरत पलों की फिल्म
ट्रेंडिंग
उफ ये मुहब्बत... गर्मी में रोटी सेंक रही आंटी को पंखा झलने लगे अंकल, वीडियो देख हो जाएंगे इमोशनल
उफ ये मुहब्बत... गर्मी में रोटी सेंक रही आंटी को पंखा झलने लगे अंकल, वीडियो देख हो जाएंगे इमोशनल
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget