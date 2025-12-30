How to Prevent Artery Blockage: घर की सफाई जैसे हमारी रोजमर्रा की सेहत का हिस्सा है, वैसे ही आर्टरीज की सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है, लेकिन अक्सर लोग इसे नजरअंदाज़ कर देते हैं. साफ और स्वस्थ आर्टरीज शरीर में ब्लड फ्लो को सुचारू रखती हैं और हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को कम करती हैं. जिस तरह दिमाग पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, उसी तरह धमनियां ऑक्सीजन से भरपूर खून को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम करती हैं.

18 साल से ज्यादा अनुभव रखने वाले वैस्कुलर सर्जन डॉ. सुमित कपाड़िया नेTOI को बताया कि, लाइफस्टाइल में कुछ छोटे लेकिन सही बदलाव करके आर्टरीज को हेल्दी रखा जा सकता है. उन्होंने दिल की सेहत को सुरक्षित रखने और धमनियों को साफ रखने के तीन नेचुरल और असरदार तरीके बताए हैं.

जब आर्टरीज जाम होने लगती हैं तो क्या होता है?

आर्टरीज में जब फैट जमा होने लगता है, तो उसे प्लाक कहा जाता है. इसमें कोलेस्ट्रॉल, फैट और कैल्शियम जैसे तत्व शामिल होते हैं. मेडिकल भाषा में इस प्रक्रिया को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है. इसके कारण आर्टरीज संकरी होने लगती हैं, जिससे खून और ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाता है. सीने में दर्द की समस्या शुरू हो सकती है और दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है.

विटामिन K2 का सेवन बढ़ाएं

डॉ. कपाड़िया के अनुसार, आर्टरीज को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन K2 बेहद जरूरी है. यह विटामिन शरीर में ऐसे प्रोटीन को एक्टिव करता है, जो कैल्शियम को गलत जगह जमा होने से रोकते हैं. अगर विटामिन K2 की कमी हो जाए, तो कैल्शियम आर्टरीज की दीवारों पर जमने लगता है, जिससे वे सख्त हो जाती हैं. विटामिन K2 डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे की जर्दी, फर्मेंटेड फूड्स जैसे नट्टो और सॉकरक्रॉट और कुछ चीजों में पाया जाता है. रिसर्च बताती है कि जिन लोगों की डाइट में विटामिन K2 पर्याप्त होता है, उनमें हार्ट से जुड़ी समस्याएं कम देखी जाती हैं.

रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम करें

दूसरा अहम कदम है रिफाइंड कार्ब्स का सेवन कम करना. सफेद ब्रेड, मीठे स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड्स भले ही कम फैट वाले लगें, लेकिन ये ब्लड वेसल्स में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं. तीसरा और बेहद जरूरी तरीका है नियमित व्यायाम. रोज कम से कम 30 मिनट की वॉक, साइकलिंग, स्विमिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दिल मजबूत बनता है. एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, वजन संतुलित रहता है और प्लाक जमने की संभावना कम होती है.

इसे भी पढ़ें: किन लोगों को हो जाती है सोराइसिस की बीमारी, इससे कैसे बचें?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator