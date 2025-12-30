हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, शाहीन अफरीदी इस लीग से बाहर; गेंदबाजी के दौरान हुए चोटिल

टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, शाहीन अफरीदी इस लीग से बाहर; गेंदबाजी के दौरान हुए चोटिल

Shaheen Afridi Ruled Out BBL 2025-26: पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी बिग बैश लीग से बाहर हो गए हैं. उन्हें घुटने में चोट आई है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 30 Dec 2025 06:10 PM (IST)
पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी बिग बैश लीग से बाहर हो गए हैं. अफरीदी BBL 2025-26 में ब्रिसबेन हीट के लिए खेल रहे थे, लेकिन घुटने की चोट के चलते टूर्नामेंट के आने वाले मैचों में नहीं खेल पाएंगे. उन्हें एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ मैच में गेंदबाजी के दौरान चोट आई थी.

ब्रिसबेन हीट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेडिकल टीम से संपर्क साधा, जिसके बाद फैसला लिया गया कि शाहीन अफरीदी का घर वापस लौटना ही ठीक होगा, जिससे वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले फिटनेस पर काम कर सकें.

शाहीन अफरीदी ऐसे तीसरे तेज गेंदबाज हैं, जो इसी सीजन ब्रिसबेन हीट की टीम से बाहर हो गए हैं. उनसे पहले स्पेन्सर जॉनसन और कैलम विडलर कमर की समस्याओं के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं. वहीं माइकल नेसर इंटरनेशनल शेड्यूल के कारण हीट टीम से बाहर हैं. ऐसे में ब्रिसबेन हीट का पेस अटैक बहुत कमजोर पड़ गया है.

ब्रिसबेन हीट टीम की मेडिकल टीम को बिल्कुल आराम नहीं मिल पा रहा है. यहां तक कि टीम के नियमित कप्तान नाथन मैकस्वीनी भी फिटनेस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं और टखने की चोट के कारण पिछले 2 मैच नहीं खेल पाए हैं. वहीं टॉम एसलोप भी घुटने की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके कारण वो स्ट्राइकर्स के साथ अगला मैच नहीं खेल पाएंगे.

चोट के बाद शाहीन अफरीदी ने कहा कि उन्होंने ब्रिसबेन टीम के साथ खेलने का खूब आनंद लिया, लेकिन पूरा सीजन ना खेल पाने का उन्हें दुख है. 

शाहीन अफरीदी का BBL डेब्यू बहुत खराब रहा था. मेलबर्न रेनीगेड्स के खिलाफ मैच में उन्होंने 2 बीमर गेंद फेंकी थीं, जिसके कारण उन्हें गेंदबाजी करने से रोका गया था. अब यह देखने योग्य बात होगी कि अफरीदी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले फिट हो पाते हैं या नहीं. वर्ल्ड कप 7 फरवरी-8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाना है.

RCB को लगा 440 वोल्ट का झटका, इन 2 ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने वापस लिया नाम, दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी बुरी खबर

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 30 Dec 2025 06:10 PM (IST)
Tags :
Shaheen Afridi Big Bash League Brisbane Heat Bbl 2025 BBL 2025-26
इंडिया
Khaleda Zia Death: बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
'धुरंधर' में रणवीर सिंह का प्राइवेट पार्ट छूने वाला सीन नहीं करना चाहते थे 'लुल्ली डकैत', कहा- 'मैं घबरा गया था'
Khaleda Zia Death: बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
'धुरंधर' में रणवीर सिंह का प्राइवेट पार्ट छूने वाला सीन नहीं करना चाहते थे 'लुल्ली डकैत', कहा- 'मैं घबरा गया था'
पाकिस्तान क्रिकेट में फिर बड़ा फेरबदल, PCB ने अब इस दिग्गज को 'टेस्ट टीम' से बाहर किया; मचा बवाल
ताजमहल: मोहब्बत की इमारत पर सियासत की स्याही! 'सफेद कब्रिस्तान' कहने वाले कोई शर्म तुमको न आई
Artery Blockage Symptoms: हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचना है? जानिए धमनियों को हेल्दी रखने के 3 तरीके
सरकार की इस स्कीम से बेटियों को मिलते हैं 50 हजार रुपये, जान लें आवेदन की प्रोसेस
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले "जना नायकन दर्दनाक है"
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna 'Drishyam 3' से हुए बाहर
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
