रणवीर सिंह की जगह अब ऋतिक रोशन होंगे डॉन? 19 साल बाद फिर से शुरू हुई बातचीत!

रणवीर सिंह के 'डॉन 3' छोड़ने के बाद फिल्म के डायरेक्टर फरहान अख्तर अब नए एक्टर की तलाश में हैं. इस बीच अटकलें लग रही हैं कि 'डॉन 3' की कमान अब ऋतिक रोशन संभालेंगे. फरहान ने ऋतिक से इस बारे में बात की है और एक्टर अब इस रोल के लिए विचार कर रहे हैं. अगर ऐसा हुआ तो यह एक बड़ा बदलाव होगा. खासकर फरहान के लिए ये शानदार मौका होगा.

बता दें कि ऋतिक पहले भी 'डॉन' के लिए फरहान अख्तर की पहली पसंद रह चुके हैं. हालांकि, बाद में शाहरुख खान ने बाजी मार ली और वो डॉन बन गए. अब 19 साल बाद फिर से ऋतिक का नाम चर्चा में है.

'डॉन 3' के लिए ऋतिक से किया संपर्क

फिल्मफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक, 'वॉर 2' के एक्टर ऋतिक रोशन को 'डॉन' फ्रेंचाइजी का नया चेहरा बनाने के लिए मेकर्स विचार कर रहे हैं. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि रणवीर सिंह के बाहर होने के बाद ऋतिक इस रोल के लिए एक मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं. हालांकि बातचीत अभी शुरुआती दौर में हैं.

पहले भी चर्चा में रहा ऋतिक का नाम

इससे पहले भी कई बार इस फिल्म के लिए ऋतिक का नाम सामने आ चुका है. मगर अभी तक इस पर एक्टर और मेकर्स के बीच बात नहीं बन पाई. 2006 फिल्मफेयर को दिए गए इंटरव्यू में फरहान ने कहा था कि वो 'डॉन' को शाहरुख खान के साथ नहीं बल्कि ऋतिक रोशन के साथ करना चाहते थे. फरहान अख्तर ने बताया था कि जब उन्होंने अमिताभ बच्चन की क्लासिक फिल्म डॉन का रीमेक बनाने का फैसला किया था तब इस भूमिका के लिए उनकी पसंद ऋतिक रोशन थे.

फरहान अख्तर ने ऋतिक को ध्यान में रखते हुए 'डॉन' की स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू किया था. लेकिन स्क्रिप्ट पूरा होने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि इस रोल के लिए एक मैच्योर एक्टर की जरूरत है, जिसके बाद उन्होंने शाहरुख खान को चुना.