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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगधूम मचाले पर स्टाइल मार रहा था बंदा, बाइक समेत सीधे नाले में गिरा

धूम मचाले पर स्टाइल मार रहा था बंदा, बाइक समेत सीधे नाले में गिरा

Viral Video: वायरल हो रही क्लिप में देखा जा सकता है कि गांव की हरियाली से घिरी एक संकरी सड़क पर एक युवक काली स्पोर्ट्स बाइक पर फुल स्वैग में आ रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Nov 2026 10:11 AM (IST)
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फिल्मों का खुमार जब लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, तो वे अक्सर खुद को रील लाइफ का हीरो समझने की भूल कर बैठते हैं. लेकिन जब रील और रियल लाइफ का टकराव होता है, तो नजारा देखने लायक होता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही अतरंगी और हास्यास्पद वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स गांव की पगडंडी नुमा सड़क पर स्पोर्ट्स बाइक पर सवार होकर जॉन अब्राहम बनने की कोशिश कर रहा था. लेकिन अगले ही पल उसके साथ जो हुआ, उसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

बैकग्राउंड में बजा 'धूम मचाले'... और उड़ गई बाइक!

वायरल हो रही क्लिप में देखा जा सकता है कि गांव की हरियाली से घिरी एक संकरी सड़क पर एक युवक काली स्पोर्ट्स बाइक पर फुल स्वैग में आ रहा है. वीडियो को ज्यादा फिल्मी बनाने के लिए बैकग्राउंड में 'धूम मचाले' का धुआंधार म्यूजिक भी लगाया गया था.

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युवक बड़ी तेजी से बाइक भगाते हुए कैमरे की तरफ स्टाइल से बढ़ ही रहा था कि अचानक मोड़ पर उसकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया. बाइक बुरी तरह से स्लिप हुई और बंदा संभल पाता, उससे पहले ही वह बाइक समेत सीधे सड़क किनारे बने गंदे पानी के नाले में जा घुसा.

धूम-धड़ाके की जगह छपाक! सारा टैलेंट पानी में बहा

जैसे ही बाइक पानी भरे गड्ढे में गिरी, वहां बड़ा सा छपाक हुआ और भाई साब की सारी हीरोगिरी पानी में बह गई. जो बंदा एक सेकेंड पहले स्टाइल मार रहा था, अगले ही पल वह कीचड़ और पानी में लथपथ नजर आया.

वीडियो बनाने वाले दोस्त भी इस नजारे को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए. 'धूम' का खुमार उतरने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर जमकर शेयर किया जा रहा है.

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नेटिजन्स के छूटे ठहाके: 'इसे कहते हैं वॉटर राइड!'

यह मजेदार वीडियो इंटरनेट पर आते ही छा गया है. लोग वीडियो पर एक से बढ़कर एक फनी कमेंट्स कर रहे हैं...

"जॉन अब्राहम ने यह वीडियो देख लिया तो वह संन्यास ले लेगा!"
"धूम मचाले गाने का ऐसा वाटर-वर्जन आज तक किसी ने नहीं देखा होगा."
"सड़क पर स्टंट करने वालों के लिए यह एकदम परफेक्ट संदेश है... सीधा 'वाटर पार्क' का मजा!"

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 04 Nov 2026 10:11 AM (IST)
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