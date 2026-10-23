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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदान के पैसों को लेकर बौद्ध भिक्षुओं में हुआ मल्ल्युद्ध, वीडियो वायरल

दान के पैसों को लेकर बौद्ध भिक्षुओं में हुआ मल्ल्युद्ध, वीडियो वायरल

दान के पैसों पर ऐसा छिड़ा विवाद कि आपस में ही भिड़ गए दो बौद्ध भिक्षु. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोगों ने उठाए सवाल, बोले- ये कैसा त्याग है भाई?

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 23 Oct 2026 05:36 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर आए दिन लड़ाई-झगड़े के कई वीडियो सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार मामला बौद्ध भिक्षुओं से जुड़ा है. इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दो बौद्ध भिक्षु आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि दोनों के बीच दान में मिले पैसों को लेकर विवाद हुआ. इस वीडियो को देखकर लोग हैरानी जता रहे हैं और भिक्षुओं के जीवन, उनके विचारों और इस तरह के व्यवहार को लेकर सवाल कर रहे हैं.

आपस में भिड़े भिक्षु

वायरल वीडियो में कुछ लोग एक जगह पर बैठे नजर आ रहे हैं. इसी दौरान दो बौद्ध भिक्षुओं के बीच हाथापाई होती दिखाई देती है. आसपास मौजूद लोग भी वहां नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को दान में मिले पैसों को लेकर हुए विवाद से जोड़कर शेयर किया जा रहा है. इसी वजह से लोग इस घटना को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. जिस जीवन में शांति और संयम को अहम माना जाता है, उससे जुड़े लोगों को इस तरह लड़ते देखना कई यूजर्स को हैरान कर रहा है.

शांति और संयम की सीख पर उठे सवाल

बौद्ध धर्म में शांति, करुणा और अहिंसा को काफी महत्व दिया जाता है. ऐसे में दो भिक्षुओं के बीच हाथापाई का वीडियो सामने आने के बाद लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि जब कोई व्यक्ति सांसारिक जीवन छोड़कर शांति का रास्ता चुनता है, तो उससे संयम और अच्छे व्यवहार की उम्मीद की जाती है. वहीं, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि किसी विवाद को बातचीत से सुलझाना चाहिए, न कि लड़ाई करके. 

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यूजर्स की प्रतिक्रियाएं 

वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स मजेदार अंदाज में कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि जब संसार का त्याग करके शांति का रास्ता चुना है, तो फिर इस तरह लड़ने का क्या फायदा? वहीं, कुछ यूजर्स ने कहा कि दान के पैसों के लिए इस तरह का विवाद होना दुखद है. वीडियो को देखकर लोग हैरानी भी जता रहे हैं और इस घटना पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 23 Oct 2026 05:36 PM (IST)
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