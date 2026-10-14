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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगभाई ट्रैक्टर है या सबमरीन... लबालब भरे पानी में ट्रैक्टर चलाते शख्स का वीडियो वायरल 

भाई ट्रैक्टर है या सबमरीन... लबालब भरे पानी में ट्रैक्टर चलाते शख्स का वीडियो वायरल 

पानी के अंदर ट्रैक्टर चलाते शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. आखिर पानी में डूबे ट्रैक्टर को इस तरह चलाना कैसे संभव है ?

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Oct 2026 09:55 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर कुछ पल के लिए समझ ही नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है. ऐसा ही वीडियो इन दिनों चर्चा में है, जिसमें एक शख्स ट्रैक्टर को पानी के अंदर चलाता नजर आ रहा है. ट्रैक्टर का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा दिखाई दिया जबकि शख्स उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसे चला रहा है. यह नजारा जितना अनोखा है, उतने ही दिलचस्प इससे जुड़े सवाल भी हैं.

पानी के अंदर ट्रैक्टर चलता अनोखा नजारा

वीडियो में ट्रैक्टर का अगला हिस्सा पानी में डूबा दिखाई दिया. वहीं, ड्राइवर सीट पर बैठा शख्स स्टीयरिंग संभालते हुए ट्रैक्टर चलाता नजर आ रहा. ट्रैक्टर के इंजन के पास एक पाइप जैसी चीज भी दिखाई दे रही है, जो सामान्य स्थिति से अलग नजर आती है. यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोगों के मन में सवाल उठा  रहे हैं  कि आखिर पानी के अंदर ट्रैक्टर कैसे चल रहा है. वीडियो में दिखाई देने वाली स्थिति के पीछे क्या तकनीक या इंतजाम इस्तेमाल किया गया है, 

पानी में कैसे चल रहा ट्रैक्टर ?

आमतौर पर ट्रैक्टर का इस्तेमाल खेतों में जुताई, सामान ढोने और कीचड़ वाले रास्तों पर चलने के लिए किया जाता है. लेकिन पानी में वाहन चलाना सामान्य बात नहीं है. इंजन और दूसरे जरूरी हिस्सों में पानी जाने से वाहन खराब रहता हैं. वीडियो में ट्रैक्टर के साथ जो पाइप दिखाई दे रहा है, वह किसी खास इंतजाम का हिस्सा लग रहा है , लेकिन सिर्फ वीडियो देखकर इसकी सही भूमिका बताना संभव नहीं है. पानी की गहराई, इंजन की स्थिति और वाहन में किए गए बदलाव जैसी चीजें इस मामले में अहम होते हैं. इसलिए इसे देखकर यह मान लेना सही नहीं  कि कोई भी ट्रैक्टर आसानी से पानी के अंदर चलाया जा सकता है.

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यूजर्स की प्रक्रिया में उठा सवालों का सहलाब 

इस तरह के अनोखे वीडियो लोगों की उत्सुकता बढ़ा देते हैं. कोई जानना चाहता कि ट्रैक्टर पानी के अंदर कितनी दूर तक चलता है, तो किसी के मन में यह सवाल उमड़ा कि इंजन में पानी जाने से उसे नुकसान क्यों नहीं हो रहा.वहीं कुछ लोग इसे तकनीक और ड्राइविंग का अनोखा उदाहरण मानते हुए ड्राइवर की सराहना करते नजर आए , जबकि दूसरे इसकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं. हालांकि, , वीडियो का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि ट्रैक्टर को पानी में इस तरह चलते देखना आम नजारे से बिल्कुल अलग है

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 09:55 AM (IST)
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