सोशल मीडिया पर अपनी निस्वार्थ नदी सफाई मुहिम से रातोंरात स्टार बने पर्यावरण कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह चौधरी उर्फ 'बिट्टू तबाही' इन दिनों बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. मध्य प्रदेश की अजनार नदी को गंदगी से मुक्त करने की उनकी लगातार कोशिशों के बावजूद जब लोगों ने फिर से नदी में कचरा फेंकना शुरू कर दिया, तो बिट्टू का दर्द छलक पड़ा.

16 नवंबर को इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक नए और भावुक वीडियो में बिट्टू अस्पताल या क्लिनिक के बिस्तर पर लेटे नजर आ रहे हैं. उन्होंने कैमरे पर दिखाया कि कैसे गंदे पानी और कचरे के बीच बार-बार उतरने से उनके हाथों में गंभीर इन्फेक्शन हो गया है.

अस्पताल के बिस्तर से छलका बिट्टू का दर्द

वीडियो में बिट्टू ने अजनार नदी की ताजा तस्वीरें भी दिखाईं, जहां उनकी जी-तोड़ मेहनत के बाद एक बार फिर कचरे का अंबार लग गया है. इस लापरवाही पर निराशा जताते हुए बिट्टू ने कहा कि वह अपने काम को लेकर इतनी ज्यादा मुसीबतें झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं.

उन्होंने अपनी बिगड़ती सेहत के बारे में बताते हुए कहा कि नदी को बार-बार साफ करने से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उनके शरीर में कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं. हालांकि, इतनी तकलीफों के बावजूद बिट्टू ने हार नहीं मानी है और उन्हें उम्मीद है कि एक दिन लोगों की सोच जरूर बदलेगी. गौरतलब है कि सितंबर में अजनार नदी की सफाई के वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें मशहूर डच संस्था 'द ओशन क्लीनअप' से नौकरी का ऑफर भी मिला था. इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के तुरहल्ली जंगल, दिल्ली की यमुना और गुरुग्राम के खेड़की दौला में अभियान चलाकर 2,435 किलो कचरा साफ किया था.

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सोशल मीडिया पर उमड़ा समर्थन

बिट्टू की इस हालत और उनके जज्बे को देखकर इंटरनेट पर लोगों की आंखें नम हो गई हैं और यूजर्स कमेंट सेक्शन में उनके जल्द ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं.

एक यूजर ने भावुक होते हुए लिखा, "भाई, इस बंदे ने बिना किसी स्वार्थ के हमारी नदियों को साफ करने का बीड़ा उठाया है. कम से कम इतना तो करो कि साफ की हुई नदी में दोबारा गंदगी मत फैलाओ."

दूसरे यूजर ने प्रशासन से अपील करते हुए लिखा, "सरकार और स्थानीय प्रशासन को तुरंत बिट्टू के इलाज और सुरक्षा किट की व्यवस्था करनी चाहिए, साथ ही नदी में कचरा फेंकने वालों पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए." वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया, "जल्द ठीक हो जाओ शेर भाई, पूरा देश आपके साथ खड़ा है. आपकी यह मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी."

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