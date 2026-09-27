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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगयूट्यूबर को भारी पड़ा रील्स पर सोना चमकाना, चोर उड़ा ले गए 944 ग्राम सोना

यूट्यूबर को भारी पड़ा रील्स पर सोना चमकाना, चोर उड़ा ले गए 944 ग्राम सोना

चोर उनके घर से करीब 118 सवरेन सोना और भारी मात्रा में कैश साफ कर रफूचक्कर हो गए. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और अब सोशल मीडिया पर लोग इसे 'शो-ऑफ' की कड़वी सीख बता रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 27 Sep 2026 07:49 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स हासिल करने के लिए अपनी रईसी और सोने-चांदी का दिखावा करना तमिलनाडु के एक मशहूर यूट्यूबर को बहुत भारी पड़ गया. कन्याकुमारी के नागरकोइल के पास रहने वाले यूट्यूबर के घर में रात के अंधेरे में घुसे चोरों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. 

चोर उनके घर से करीब 118 सवरेन सोना और भारी मात्रा में कैश साफ कर रफूचक्कर हो गए. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और अब सोशल मीडिया पर लोग इसे 'शो-ऑफ' की कड़वी सीख बता रहे हैं.

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घर का पिछला दरवाजा तोड़कर घुसे शातिर चोर

यह सनसनीखेज मामला थम्पाथुकोनम स्थित वीआईपी गार्डन इलाके का है, जहां मशहूर यूट्यूबर विनोद कुमार अपनी पत्नी मधुमिता के साथ रहते हैं. रात के समय जब परिवार बेखबर सो रहा था, तभी अज्ञात चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया. चोरों ने बड़ी ही चालाकी से घर का पिछला दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया. इसके बाद उन्होंने घर में रखे करीब 1 किलो के आसपास के सोने के गहने और कैश समेटा और बिना किसी को भनक लगे मौके से फरार हो गए. सुबह जब परिजनों को चोरी का पता चला, तो उनके होश उड़ गए.

 
 
 
 
 
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जांच में जुटी पुलिस, खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज

चोरी की सूचना मिलते ही राजाक्कमंगलम थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की. पुलिस की फोरेंसिक टीम ने मौके से फिंगरप्रिंट्स और अन्य सबूत जुटाए हैं. इसके साथ ही पुलिस यूट्यूबर के घर और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को ध्यान से खंगाल रही है, ताकि चोरों के आने और जाने के रास्तों का सुराग मिल सके. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरों ने इस सुनियोजित वारदात को कैसे अंजाम दिया.

यूट्यूब पर सोना और कैश दिखाना बना चोरी की वजह?

इस मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पुलिस ने यूट्यूबर दंपत्ति के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जांच शुरू की. यूट्यूबर विनोद और उनकी पत्नी अक्सर अपने वीडियोज में भारी-भरकम सोने के गहने पहनकर और नोटों की गड्डियां दिखाकर रील बनाया करते थे. पुलिस को अंदेशा है कि चोरों ने उनके इन्हीं वीडियोज को देखकर घर में रखे कीमती सामान का अंदाजा लगाया और फिर पूरी प्लानिंग के साथ चोरी की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया.

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शो-ऑफ करने वालों के लिए बड़ी चेतावनी

इस वारदात ने सोशल मीडिया पर दिखावा करने वाले इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबरों के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है. इंटरनेट पर अपनी धन-दौलत का प्रदर्शन करना कई बार अपराधियों को सीधा न्योता देने जैसा साबित हो जाता है. सोशल मीडिया पर यह खबर सामने आते ही लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं कि व्यूज के चक्कर में सुरक्षा को दांव पर लगाना कितना खतरनाक हो सकता है. फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 27 Sep 2026 07:49 PM (IST)
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