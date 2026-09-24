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टाइगर ने किया ट्रैफिक जाम, रास्ता रोक दिखाई बादशाहत, वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक टाइगर को सुस्ती काटते हुए देखा जा सकता है. बाघ का मूड बिल्कुल अपनी नींद खराब करने का नहीं है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 24 Sep 2026 06:53 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर आपने जंगल के कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस बार जो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है उसमें दिखाया गया है कि जंगल पर राज कैसे किया जाता है और जब आप ठहर जाएं तो कैसे आपके पीछे पूरा कारवां रुक जाता है. हाल ही में राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक टाइगर ने बीच सड़क पर सुस्ताने का फैसला किया तो उसके पीछे 30 जिप्सियों की लंबी लाइन लग गई और ऐसा लगा मानों जंगल में ट्रैफिक जाम हो गया हो.

रणथंभौर में टाइगर ने रोका 30 जिप्सियों का काफिला

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक टाइगर को सुस्ती काटते हुए देखा जा सकता है. बाघ का मूड बिल्कुल अपनी नींद खराब करने का नहीं है और वह भी इस वजह से तो कतई नहीं कि कोई सफारी जीप उससे उसकी नींद छीन ले. नतीजा? नतीजा यह रहा कि राजस्थान के रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में, यह विशालकाय बाघ जंगल के रास्ते के ठीक बीच में लेट गया और लगभग 30 सफारी जीपों को इस इंतजार में छोड़ दिया कि कब ये बाघ हटे और कब हम आगे बढ़ें.

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रास्ता रोक सुस्ताता दिखा बाघ

इस मजेदार और हैरान कर देने वाले पल को एलेना नाम की एक पर्यटक ने कैमरे में कैद किया और वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया. वीडियो में कई सफारी वाहन सोते हुए बाघ के पीछे कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि पर्यटक चुपचाप इस दुर्लभ दृश्य को देख रहे हैं और उसका वीडियो बना रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स ने टाइगर को लेकर तरह तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए.

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यूजर्स बोले, एक साथ इतनी गाड़ियों के आने पर लगे रोक

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया जा रहा है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इसलिए ही इसे टाइगर कहा जाता है, क्या Aura है भाई. एक और यूजर ने लिखा...नींद खुलने के बाद उसे खाना चाहिए, जरा संभल कर. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...जंगल में एक साथ इतनी गाड़ियां क्या कर रही हैं, इन्हें सीमित किया जाना चाहिए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 06:53 AM (IST)
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