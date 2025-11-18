Road Accident Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर सड़क हादसों के वीडियो तेजी से वायरल हो जाते हैं और वजह होती है लापरवाही, ओवरस्पीड और स्टंट का खतरनाक शौक. इसी तरह का एक और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइक सवार तेज रफ्तार में स्टंट करते हुए सीधे सड़क किनारे बनी खाई में जा गिरता है. वीडियो इतना डरावना है कि देखने वालों की सांसें थम जाती हैं.

बैलेंस बिगड़ने से हुआ हादसा



वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ बाइक सवार एक ग्रुप में सड़क पर तेज रफ्तार में जा रहे थे. सभी के हेलमेट में कैमरे लगे हुए थे और वे सड़क पर स्टंट करते नजर आ रहे थे. तभी अचानक आगे चल रहे एक बाइक सवार का बैलेंस बिगड़ गया. वह तेज रफ्तार में डिवाइडर के पास पहुंचा और उसकी बाइक सीधी डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसकी बाइक सड़क पर घूमती रही, लेकिन बाइक सवार खुद फिसलकर खाई की तरफ लुढ़क गया.

pic.twitter.com/2ix3mq9EeZ — Fck Around N Find Out (@FAFO_TV) November 15, 2025

गिरने से युवक को गम्भीर चोटें आई

पीछे आ रहे बाइक सवार के हेलमेट कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई. जैसे ही युवक खाई में गिरा, उसके साथी बाइक सवार तुरंत अपनी बाइक रोककर उसकी तरफ दौड़े. आसपास के लोग भी मदद के लिए इकट्ठा हो गए. यह राहत की बात रही कि युवक खाई में गिरने के बाद भी बच गया, लेकिन उसे गम्भीर चोटें लगने की आशंका जताई जा रही है.

वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया. लोग कमेंट कर रहे हैं कि स्टंट सड़क पर नहीं, मैदान में किए जाते हैं, जबकि कई लोगों ने इसे ओवरस्पीड का खतरनाक उदाहरण बताया.