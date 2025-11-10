Road Accident Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं जो यह दिखाते हैं कि सड़क पर एक छोटी सी गलती या गुस्से का पल कितना बड़ा हादसा बन सकता है. ट्रैफिक में बढ़ता एग्रेसन अब लोगों की जान तक पर भारी पड़ रहा है. ऐसा ही एक खतरनाक हादसे का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. वीडियो में एक बाइक सवार और कार ड्राइवर के बीच सड़क पर हुआ विवाद कुछ ही सेकंड में जानलेवा बन जाता है.

बाइक सवार ने चलती कार को मारी लात

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि सड़क पर एक बाइक सवार चलती कार के करीब आता है और अचानक कार के दरवाजे पर लात मार देता है. यह देखकर कार ड्राइवर भी गुस्से में आ जाता है और पलटवार करते हुए कार को तेजी से बाइक सवार की तरफ मोड़ देता है. दोनों के बीच कुछ ही पल में टक्कर हो जाती है.

Who is at fault?pic.twitter.com/FUKxRwaTIz — Genius Tech (@Geniustechw) November 9, 2025

टक्कर के बाद बाइक सवार तो किसी तरह बच जाता है, लेकिन कार ड्राइवर का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है. कार पहले सड़क के डिवाइडर से टकराती है, फिर उछलते हुए दूसरी लेन में चली जाती है. वहां सामने से आ रही एक दूसरी कार से उसकी जोरदार भिड़ंत हो जाती है. टक्कर इतनी भीषण होती है कि कार एक बार हवा में पलटती है और फिर कुछ दूर तक उलटी घिसटते हुए सड़क पर चलती रहती है.

गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन- यूजर्स बोले

यह पूरा हादसा पीछे से आ रही एक दूसरी कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हो जाता है. वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट होते ही वायरल हो गया. इसे देखकर लोग दंग रह गए कि एक लात मारने की हरकत कैसे पल भर में जानलेवा हादसे में बदल गई. लोगों ने इस वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट किए हैं. किसी ने लिखा कि गुस्सा इंसान की सबसे बड़ा दुश्मन है, तो किसी ने कहा कि थोड़ा संयम रख लेते तो आज हादसा नहीं होता. कई यूजर्स ने ट्रैफिक पर शांति बनाए रखने की सलाह दी है और कहा कि सड़क पर गुस्सा दिखाने से सिर्फ नुकसान होता है.