गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबाइक चुराकर भाग रहा था शख्स, तभी मालिक ने पकड़ लिया: वीडियो वायरल

बाइक चुराकर भाग रहा था शख्स, तभी मालिक ने पकड़ लिया: वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक शख्स बाइक लेकर जाता दिखाई दे रहा है. तभी बाइक का मालिक मौके पर पहुंच जाता है और उसके बाद जो हुआ, उसका वीडियो वायरल हो रहा है.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 25 Sep 2026 08:44 AM (IST)
Preferred Sources

चोरी की घटना के बाद जब सामान वापस मिल जाए तो राहत तो मिलती ही है, लेकिन अगर चोर सामान लेकर भागते समय ही सामने वाले के हत्थे चढ़ जाए तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स बाइक पर बैठा नजर आ रहा है और आसपास कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं. वीडियो के मुताबिक, शख्स बाइक लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी बाइक का मालिक मौके पर पहुंच गया. इसके बाद दोनों के बीच जो कुछ हुआ, उसे वहां मौजूद किसी शख्स ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो सामने आने के बाद लोग इसे देखकर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

गमछा लगाए शख्स ने स्टार्ट कर दी बाइक

वीडियो में गमछा लगाए एक शख्स बाइक के पास आता दिखाई देता है. वह बिना ज्यादा समय लगाए बाइक को स्टार्ट करता है और उसे लेकर आगे बढ़ने लगता है. उसकी हरकत देखकर ऐसा लगता है कि वह बाइक उसी की है लेकिन बाद में पूरा मामला ही पलट जाता है. आसपास मौजूद लोगों को भी पहले समझ नहीं आता कि आखिर मामला क्या है. शख्स जिस तरह बाइक लेकर जाने लगता है, उससे पूरा सीन किसी फिल्म के चोरी वाले सीन जैसा नजर आता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
शार्क के बीच गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज, पानी के अंदर मिला यह जवाब
शार्क के बीच गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज, पानी के अंदर मिला यह जवाब
ट्रेंडिंग
EV स्कूटर पर बैठते ही फटी बैटरी, उछलकर दूर गिरी लड़की; वीडियो वायरल
EV स्कूटर पर बैठते ही फटी बैटरी, उछलकर दूर गिरी लड़की; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
तेज रफ्तार कार ने मारी ऐसी पलटी, शीशे से बाहर निकल आया युवक; वीडियो वायरल
तेज रफ्तार कार ने मारी ऐसी पलटी, शीशे से बाहर निकल आया युवक; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
कुत्ते वाली रोटी खा ली तो डंडा लेकर पहुंचा शख्स, रोती-बिलखती बुढ़िया का वीडियो वायरल
कुत्ते वाली रोटी खा ली तो डंडा लेकर पहुंचा शख्स, रोती-बिलखती बुढ़िया का वीडियो वायरल

यह भी पढ़ें : तेज रफ्तार कार ने मारी ऐसी पलटी, शीशे से बाहर निकल आया युवक; वीडियो वायरल

पीछे से मालिक ने मारा ऐसा डायलॉग

शख्स बाइक लेकर आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी बाइक का मालिक उसे आवाज लगाता है. मालिक की बात सुनकर वीडियो का पूरा मजा ही बदल जाता है. वह मजेदार अंदाज में कहता है, हां, तुम्हारी ही तो है, ले जाओ ना. मालिक की यह बात सुनकर साफ लगता है कि वह चोर की हरकत को समझ चुका था और उसे उसी के अंदाज में जवाब दे रहा था. यही लाइन इस वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा बन गई है.

 यूजर्स बोले- चोर से ज्यादा मजा तो मालिक ने दे दिया

वीडियो देखने के बाद लोग गमछे वाले शख्स से ज्यादा बाइक के मालिक के जवाब की चर्चा कर रहे हैं. कुछ यूजर्स मजेदार अंदाज में कह रहे हैं, भाई ने तो चोर को भी कन्फ्यूज कर दिया. एक यूजर ने लिखा, चोरी करने गया था, मालिक ने ही परमिशन दे दी. वहीं दूसरे ने कहा, ये कैसी चोरी है, मालिक खुद बोल रहा है ले जाओ. एक और यूजर ने लिखा, चोर को शायद पहली बार ऐसी ओपन परमिशन मिली होगी. वहीँ एक ने कहां अरे भाई कैसे चोर बनोगे आप चोरी करते-करते पकड़ा गए.

 वीडियो का ट्विस्ट लोगों को आ रहा पसंद

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में चोरी से ज्यादा लोगों का ध्यान उसके मजेदार ट्विस्ट पर जा रहा है. शुरुआत में लगता है कि कोई शख्स बाइक लेकर भाग रहा है, लेकिन आखिर में मालिक की आवाज आते ही कहानी पूरी तरह बदल जाती है. वीडियो के आखिरी हिस्से में सामने आने वाला मालिक और उसका मजेदार डायलॉग ही इस पूरे वीडियो का सबसे खास हिस्सा बन गया है. साथ ही, असल में वहां क्या हुआ और बाइक लेकर जाने वाले शख्स की पूरी कहानी क्या है, इसकी जानकारी वीडियो से साफ नहीं होती.

यह भी पढ़ें : कुत्ते वाली रोटी खा ली तो डंडा लेकर पहुंचा शख्स, रोती-बिलखती बुढ़िया का वीडियो वायरल

About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
Read More
Published at : 25 Sep 2026 08:44 AM (IST)
Tags :
Trending News Bike Thief Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
शार्क के बीच गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज, पानी के अंदर मिला यह जवाब
शार्क के बीच गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज, पानी के अंदर मिला यह जवाब
ट्रेंडिंग
EV स्कूटर पर बैठते ही फटी बैटरी, उछलकर दूर गिरी लड़की; वीडियो वायरल
EV स्कूटर पर बैठते ही फटी बैटरी, उछलकर दूर गिरी लड़की; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
तेज रफ्तार कार ने मारी ऐसी पलटी, शीशे से बाहर निकल आया युवक; वीडियो वायरल
तेज रफ्तार कार ने मारी ऐसी पलटी, शीशे से बाहर निकल आया युवक; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
कुत्ते वाली रोटी खा ली तो डंडा लेकर पहुंचा शख्स, रोती-बिलखती बुढ़िया का वीडियो वायरल
कुत्ते वाली रोटी खा ली तो डंडा लेकर पहुंचा शख्स, रोती-बिलखती बुढ़िया का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
25, 26 और 27 सितंबर को कहां-कहां होगी बारिश? यूपी-बिहार समेत देशभर के लिए अलर्ट
25, 26 और 27 सितंबर को कहां-कहां होगी बारिश? यूपी-बिहार समेत देशभर के लिए अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में बदला मौसम, 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
UP में बदला मौसम, 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
विश्व
'ईरान पर हमला...' UN में ऐसा क्या बोले नेतन्याहू? कई डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट
'कोई कायर हो तो चला जाए', UN में क्यों बोले नेतन्याहू? डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
राजस्थान
सीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
सीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
महाराष्ट्र
CEC विवाद पर शरद पवार गुट का दावा, 'ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल कर...'
CEC विवाद पर शरद पवार गुट का दावा, 'ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल कर...'
इंडिया
गोवा में 97 वोटर्स पर बवाल! CEO ने तुरंत दी सफाई, बोले- 'उनमें से कुछ...'
गोवा में 97 वोटर्स पर बवाल! CEO ने तुरंत दी सफाई, बोले- 'उनमें से कुछ...'
Home Tips
Phenyl Mopping Tips: हफ्ते में कितना बार लगाना चाहिए फिनाइल का पोछा? ये है सही तरीका
हफ्ते में कितना बार लगाना चाहिए फिनाइल का पोछा? ये है सही तरीका
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget