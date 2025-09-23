Video: एक सेकंड में चमक गए तारे! ई रिक्शा से टकराया तेज रफ्तार बाइकर, दूसरे को भी ले डूबा, वीडियो वायरल
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक बड़े ही खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइक सवार व्यक्ति की लापरवाही की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया. जनिए पूरे मामले के बारे में.
Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइक सवार व्यक्ति ने ओवरटेकिंग की जल्दबाजी में एक ऑटो से टकरा गया और सड़क पर बुरी तरह गिर गया. बाइक सवार व्यक्ति से पीछे से आ रही एक ओर बाइक टकरा जाती है और उसपर सवार व्यक्ति भी बहुत बुरी तरह गिर जाता है. ये हादसा काफी खतरनाक था, जिसने भी इसका वीडियो देखा वो हैरान रह गया.
देखें हादसे का चौंका देने वाला वीडियो
वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक बाइक सवार युवक तेज रफ्तार में बाइक चला रहा होता है और उसने हेलमेट भी नहीं पहना होता है. वह आगे जाकर एक ऑटो से टकरा जाता है और बहुत ही बुरी तरह सड़क पर गिर जाता है.
Le निकल गई स्मार्टनेस , 😄— Vidya Yadav (@vidya81203) September 22, 2025
क्या खा कर निकलते हैं ये बंदे।
इनका कोई तो इलाज करो यार । 🙏 pic.twitter.com/12I7qA2Tya
इस दौरान पीछे से आ रही एक बाइक युवक की बाइक से टकरा जाती है और वह भी सड़क पर गिर जाता है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इस दौरान सामने से एक ऑटो आ रहा होता है, जिसमें काफी लोग सवार नजर आ रहे हैं. दोनों बाइक सवार सड़क पर बहुत ही बुरी तरह गिर जाते हैं.
हादसे में दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हो गई
हादसे में दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हो जाती है. एक बाइक सवार व्यक्ति की गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है. सड़क पर ओवरटेकिंग करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये इस वीडियो को देखकर साफ पता चल रहा है.
सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने बाइक सवार व्यक्ति की लापरवाही पर सवाल खड़े किए. इतनी व्यस्त सड़क पर तेज रफ्तार में बाइक चलाना सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है.
