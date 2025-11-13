हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगएग्जिट पोल देखे, अब सोशल मीडिया पोल भी देख लीजिए! बिहार इलेक्शन रिजल्ट को लेकर क्या सोच रहे यूजर्स?

सोशल मीडिया की भीड़ में अलग अलग पार्टी के समर्थकों के हाथ उठ रहे हैं और हर कोई दावा कर रहा है कि उनकी सरकार बनने जा रही है. हालांकि बिहार में दो पार्टियां हमेशा से ही ऊपर रही हैं.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 13 Nov 2025 01:41 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में चुनाव हो चुके हैं. दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को सपन्न हुआ और अब पार्टियों की किस्मत ईवीएम की पेटी में पैक हो चुकी है. इस किस्मत का पिटारा अब 14 नवंबर को खुलेगा और वहीं से तय होगा कि बिहार पर कौन राज करेगा. लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर बिहार चुनाव रिजल्ट को लेकर अलग अलग मत आ रहे हैं. एग्जिट पोल तो आपने खूब देख लिए अब जरा सोशल मीडिया पोल भी देख लिया जाए कि इंटरनेट की जनता किसे बिहार का अगला सीएम बना रही है. सोशल मीडिया पर तमाम तरह के पोस्ट वायरल हो रहे हैं.

बिहार चुनाव रिजल्ट पर गर्म है सोशल मीडिया का माहौल

सोशल मीडिया की भीड़ में अलग अलग पार्टी के समर्थकों के हाथ उठ रहे हैं और हर कोई दावा कर रहा है कि उनकी सरकार बनने जा रही है. हालांकि बिहार में दो पार्टियां हमेशा से ही ऊपर रही हैं और इन्हीं के बीच कांटे की टक्कर मानी जाती है. जी हां, सोशल मीडिया बात कर रहा है जेडीयू और आरजेडी की. जहां एक और राजद यानी आरजेडी के समर्थक तेजस्वी को अपना मुख्यमंत्री मान भी चुके हैं और दावे के मुताबिक शपथ ग्रहण की तारीख तक तय हो चुकी है.

इंटरनेट पर चर्चा है कि बिहार के अगले सीएम तेजस्वी होंगे और वो 18 नवंबर को बिहार के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे. तो वहीं जदयू और एनडीए गठबंधन के समर्थक इस दावे को ख्याली पुलाव कह रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार को एक बार फिर से नीतीश ही चाहिए. तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तेजस्वी के सीएम बनने की भविष्यवाणी कर दी है.

प्रशांत किशोर को लेकर हो रहीं अलग अलग बातें

बात रही प्रशांत किशोर की जनसुराज और तेज प्रताप की जनशक्ति जनता दल कि तो इन्हें सोशल मीडिया यूजर्स ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है. हालांकि इंटरनेट पर कई यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार के इस चुनाव में सरकार बनाने में अहम फैक्टर हो सकते हैं. कुल मिलाकर बिहार की राजनीति का माहौल चाय की तरह गर्म है और सोशल मीडिया यूजर्स इसकी हर रोज चुस्कियां ले रहे हैं. बहरहाल फाइनल रिजल्ट तो 14 नवंबर को ही आना है.

एग्जिट पोल पर राघव चड्ढा हो रहे वायरल, यूजर्स ने बताई सच्चाई

सोशल मीडिया पर कई राजनेताओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें राघव चड्ढा और अखिलेश यादव ने बिहार इलेक्शन को लेकर कई तरह की बातें की हैं. राघव चड्ढा ने तो यहां तक कह दिया कि एग्जिट पोल को तो जनता सीरियस ही नहीं लेती है. तमाम तरह के वीडियो पर यूजर्स भी मजे ले रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा...जो जीतेगा वो मलाई खाएगा जो हारेगा वो कौनसा गरीब है. जनता ही हमेशा खसारे में रहती है. एक और यूजर ने लिखा...14 तारीख को परिणाम आने के बाद लोग हैरान रह जाएंगे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...चुनाव के बाद हर कोई बिहार को भूल जाएगा और फिर शुरू होगा पलायन.

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Published at : 13 Nov 2025 01:41 PM (IST)
Bihar Election Result TRENDING Bihar Election 2025 Social Media On Bihar Election
