बिहार में चुनाव हो चुके हैं. दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को सपन्न हुआ और अब पार्टियों की किस्मत ईवीएम की पेटी में पैक हो चुकी है. इस किस्मत का पिटारा अब 14 नवंबर को खुलेगा और वहीं से तय होगा कि बिहार पर कौन राज करेगा. लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर बिहार चुनाव रिजल्ट को लेकर अलग अलग मत आ रहे हैं. एग्जिट पोल तो आपने खूब देख लिए अब जरा सोशल मीडिया पोल भी देख लिया जाए कि इंटरनेट की जनता किसे बिहार का अगला सीएम बना रही है. सोशल मीडिया पर तमाम तरह के पोस्ट वायरल हो रहे हैं.

बिहार चुनाव रिजल्ट पर गर्म है सोशल मीडिया का माहौल

सोशल मीडिया की भीड़ में अलग अलग पार्टी के समर्थकों के हाथ उठ रहे हैं और हर कोई दावा कर रहा है कि उनकी सरकार बनने जा रही है. हालांकि बिहार में दो पार्टियां हमेशा से ही ऊपर रही हैं और इन्हीं के बीच कांटे की टक्कर मानी जाती है. जी हां, सोशल मीडिया बात कर रहा है जेडीयू और आरजेडी की. जहां एक और राजद यानी आरजेडी के समर्थक तेजस्वी को अपना मुख्यमंत्री मान भी चुके हैं और दावे के मुताबिक शपथ ग्रहण की तारीख तक तय हो चुकी है.

Prashant Kishor after watching Bihar election Exit poll :#ExitPoll pic.twitter.com/v77bMhOw4A — 🅰️ J (@EHuman0) November 11, 2025

इंटरनेट पर चर्चा है कि बिहार के अगले सीएम तेजस्वी होंगे और वो 18 नवंबर को बिहार के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे. तो वहीं जदयू और एनडीए गठबंधन के समर्थक इस दावे को ख्याली पुलाव कह रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार को एक बार फिर से नीतीश ही चाहिए. तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तेजस्वी के सीएम बनने की भविष्यवाणी कर दी है.

प्रशांत किशोर को लेकर हो रहीं अलग अलग बातें

बात रही प्रशांत किशोर की जनसुराज और तेज प्रताप की जनशक्ति जनता दल कि तो इन्हें सोशल मीडिया यूजर्स ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है. हालांकि इंटरनेट पर कई यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार के इस चुनाव में सरकार बनाने में अहम फैक्टर हो सकते हैं. कुल मिलाकर बिहार की राजनीति का माहौल चाय की तरह गर्म है और सोशल मीडिया यूजर्स इसकी हर रोज चुस्कियां ले रहे हैं. बहरहाल फाइनल रिजल्ट तो 14 नवंबर को ही आना है.

#WATCH | On Bihar exit polls, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav says, "The people in Bihar have voted for change; Tejashwi Yadav is going to become the chief minister. To stop Mahagathbandhan, the BJP is deliberately getting exit polls done by their own people." pic.twitter.com/a0jhrVnuQ9 — ANI (@ANI) November 12, 2025

एग्जिट पोल पर राघव चड्ढा हो रहे वायरल, यूजर्स ने बताई सच्चाई

सोशल मीडिया पर कई राजनेताओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें राघव चड्ढा और अखिलेश यादव ने बिहार इलेक्शन को लेकर कई तरह की बातें की हैं. राघव चड्ढा ने तो यहां तक कह दिया कि एग्जिट पोल को तो जनता सीरियस ही नहीं लेती है. तमाम तरह के वीडियो पर यूजर्स भी मजे ले रहे हैं.

Mumbai, Maharashtra: On the IANS-Matrize exit poll for the Bihar Assembly elections, AAP MP Raghav Chadha says, "I think the results will come in two or three days. Once Bihar’s results are out, we will see. For now, discussing exit polls is pointless. Nowadays, I feel the public… pic.twitter.com/vbw6GcRuAO — IANS (@ians_india) November 12, 2025

एक यूजर ने लिखा...जो जीतेगा वो मलाई खाएगा जो हारेगा वो कौनसा गरीब है. जनता ही हमेशा खसारे में रहती है. एक और यूजर ने लिखा...14 तारीख को परिणाम आने के बाद लोग हैरान रह जाएंगे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...चुनाव के बाद हर कोई बिहार को भूल जाएगा और फिर शुरू होगा पलायन.

