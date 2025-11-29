भारतीय शादियां सिर्फ रीति-रिवाज या पकवानों तक सीमित नहीं होतीं. ये एक ऐसा मंच होती हैं जहां डांस के दीवाने और हुनरमंद भाभीयां अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाती हैं. डीजे की धुन बजते ही, कई लोग अपने अंदर के छिपे हुए डांसर को बाहर निकालते हैं, लेकिन जब कोई स्टाइलिश भाभी स्टेज या डांस फ्लोर संभालती है, तो महफिल का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है. ऐसा ही कुछ हुआ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में. जहां भाभी ने जैसे ही अपनी कमर मटकाई पूरा इंटरनेट झूम उठा.

भाभी ने डीजे पर जमकर लगाए ठुमके

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक भाभी ने अपने डांस और लुभावने अंदाज से सबका दिल जीत लिया है. उन्हें देखकर ऐसा लगा, मानो वह किसी अचानक आई हुई बिजली की तरह हैं, जिसने पूरे समारोह को जगमग कर दिया हो. उन्होंने जो हरी साड़ी पहनी थी, वह उनके इस एक्ट में चार चांद लगा रही थी. दर्शकों ने तो यहां तक कह दिया कि उनकी दूध सी गोरी कमर पर जब यह इलायची के रंग की साड़ी लहराई, तो हर नजर वहीं ठहर गई. यह सिर्फ डांस नहीं, बल्कि ग्रेस, कॉन्फिडेंस और देसी स्टाइल का एक परफेक्ट मिश्रण था. उनके हर ठुमके, हर अदा और हर मुस्कान ने डीजे के फ्लोर पर आग लगा दी. अब यह वीडियो लाखों लोगों के फोन तक पहुंच चुका है और भाभी रातों-रात इंटरनेट सेंसेशन बन गई हैं.

हर किसी को भा गया भाभी का देसी अंदाज

वायरल हो रहे इस वीडियो में, एक महिला गहरे हरे (इलायची रंग) की साड़ी पहने हुए दिख रही हैं. उनका यह ट्रेडिशनल लुक बेहद आकर्षक है और उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा है. डीजे फ्लोर पर उन्होंने जैसे ही डांस शुरू किया, उन्हें देखने वाले सभी मेहमान मंत्रमुग्ध हो गए. उनके डांस मूव्स तेज, सधे हुए और मस्ती से भरे थे. डांस के दौरान भाभी ने अपने भावों और मुस्कान का ऐसा इस्तेमाल किया कि वीडियो देखने वाले भी उनके साथ झूम उठे. वह पूरी एनर्जी के साथ हाथ उठाकर थिरक रही हैं, और उनके चेहरे की खुशी यह बताती है कि वह इस पल को कितना एन्जॉय कर रही हैं.

झूम उठा पूरा इंटरनेट

वीडियो को sona11187 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाभी का जवाब नहीं, क्या डांस किया है. सफेद दूध सी कमर और इलायची सी साड़ी. एक और यूजर ने लिखा...भाभी 10 बॉलीवुड हसीनाओं का हुस्न नाश्ते में खा सकती है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाभी के आगे दुनिया की हसीनाएं पानी भरती होंगी.

