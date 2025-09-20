Video: होटल के कमोड से निकला 5 फीट लंबा कोबरा, मारी फुंकार, राजस्थान का वीडियो हुआ वायरल
Viral Video: अजमेर जिले की तीर्थ नगरी पुष्कर के एक फेमस होटल के बाथरूम में 5 फीट लंबा जहरीला कोबरा सांप दिखाई दिया, जिसके बाद होटल में अफरा-तफरी मच गई और रेस्क्यू टीम को घटना की सूचना दी गई.
Rajasthan News: राजस्थान के अजमेर जिले की तीर्थ नगरी पुष्कर से शुक्रवार 19 सितंबर को एक ऐसी चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जिसने टूरिस्ट और स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी है. बताया जा रहा है कि एक फेमस होटल की दूसरी मंजिल पर 5 फीट लंबा जहरीला कोबरा सांप दिखाई दिया, जो कमोड में फुंकार मारता नजर आया. इस दृश्य को देखकर होटल में ठहरे टूरिस्ट की सांसे थम गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
सांप को देखते ही टूरिस्ट परिवार में दहशत फैली
जानकारी के मुताबिक, होटल में ठहरे एक टूरिस्ट परिवार ने बाथरूम में जाते समय कमोड के अंदर एक बड़े से सांप को देखा. सांप को देखते ही टूरिस्ट परिवार में दहशत फैल गई. उन्होंने बिना किसी देरी के तुरंत होटल स्टाफ को सूचना दी, जिसके बाद स्टाफ ने राजस्थान कोबरा टीम को फोन किया.
अजमेर जिले की तीर्थ नगरी पुष्कर में होटल की दूसरी मंजिल पर 5 फीट लंबा जहरीला कोबरा सांप दिखने से हड़कंप मच गया। कोबरा कमोड में फुंकार मारता नजर आया, जिसे देखकर पर्यटकों की सांसें थम गईं। सूचना पर राजस्थान कोबरा टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़कर सुरक्षित जंगल… pic.twitter.com/ajfs269uee— ABP News (@ABPNews) September 20, 2025
सूचना मिलने के कुछ देर बाद टीम मौके पर पहुंची और सांप को रेस्क्यू करने में जुट गई. सांप को रेस्क्यू करना बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि वह कमोड के अंदर छिपा हुआ था. कोबरा सांप की लंबाई लगभग पांच फीट बताई जा रही है.
सांप को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा
बताया जा रहा है कि काफी देर की कड़ी मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित पकड़ा गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि टीम सांप को कितनी सावधानी से बाहर निकाल रहे हैं. कोबरा सांप काफी जहरीला बताया जाता है. उसके काटने पर इंसान की तुरंत मौत भी हो सकती है.
रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा, जिसके बाद होटल स्टाफ और टूरिस्ट ने राहत की सांस ली. वन विभाग के अधिकारियों ने कोबरा टीम राजस्थान और सर्पमित्रों की इस सेवा की सराहना की है.
