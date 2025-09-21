बेंगलुरु से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. बेंगलुरु में शोभा थिएटर के पास एक जोमैटो डिलीवरी बॉय पर दो लोगों ने सिर्फ इसलिए हमला कर द‍िया क्योंकि वह खाना देर से लेकर पहुंचा था. देखते ही देखते मामूली सी बहस इतनी बढ़ गई कि यह लड़ाई हाथापाई में बदल गई और दोनों युवकों ने डिलीवरी बॉय पर पास में पड़ी कुर्सी और प्‍लास्‍ट‍िक कंटेनर से हमला कर द‍िया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीड‍ियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं और गिग वर्कर्स की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं

कैसे शुरू हुआ व‍ि‍वाद

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रविवार शाम को डिलीवरी बॉय जब शोभा थिएटर के पास ऑर्डर लेकर पहुंचा तो ग्राहकों ने उसे देर से आने पर सवाल किया इस पर डिलीवरी बॉय और दोनों युवकों के बीच कहासुनी हो गई. इसके बाद गुस्से में आकर युवकों ने डिलीवरी बॉय को धमकाना शुरू कर दिया और कुछ ही मिनट में मामला बिगड़ गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है की बहस के बीच एक युवक अचानक पास में रखा प्लास्टिक कंटेनर उठता है और डिलीवरी एजेंट के सिर पर दो बार जोर से मारता है. इसके बाद दूसरा युवक पास रखी कुर्सी उठाकर उस पर हमला कर देता है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि हमलावर में से एक शराब के नशे में था और लड़खड़ा भी रहा था. वहीं हमले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और डिलीवरी बॉय और दोनों आरोपियों के बयान दर्ज किए. हालांकि चौंकाने वाली बात यह रही कि डिलीवरी बॉय ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया जिसके बाद एफआईआर नहीं हो पाई

#Bengaluru @zomato delivery agent badly thrashed with chair over delayed arrival



A #Zomato delivery agent was violently assaulted by two men in Bengaluru near Shobha Theatre after arriving late with a food order on September 14. No formal complaint lodged at this point. pic.twitter.com/dBdKN1GFG5 — Harsh Trivedi (@harshtrivediii) September 19, 2025

इससे पहले भी उठ चुकी है ऐसी शि‍कायतें

जोमैटो को लेकर यह पहला विवाद नहीं है. इससे पहले भी जोमैटो को लेकर ग्राहकों की नाराजगी सामने आ चुकी है. इसी साल की शुरुआत में एक महिला ने लिंकडइन पोस्ट के जरिए सर्विस फेल होने की शिकायत की थी. उन्होंने लिखा था की रियल टाइम ट्रैकिंग और चैट सपोर्ट जैसे सुविधाओं के बावजूद कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है. उस मामले पर कंपनी ने माफी मांगते हुए जांच का आश्वासन दिया था. यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है. इसके अलावा इस घटना ने एक बार फिर गिग इकोनामी वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. दरअसल समय पर डिलीवरी न होने को लेकर अक्सर डिलीवरी बॉय को ग्राहकों के गुस्से का सामना करना पड़ता है और कई बार उन्हें धमकियां भी मिलती है. ऐसे में इसे लेकर लोग सोशल मीडिया पर ऐसे ग्राहकों पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, जो थोड़ी देर डिलीवरी लेट होने पर अपना गुस्सा डिलीवरी बॉय पर उतरते हैं.

ये भी पढ़ें: Video: 20 फीट ऊंचे मोनोरेल के ट्रैक पर चढ़ गया बच्चा, सबकी हो गई हवा खराब! फिर देखिए क्या हुआ