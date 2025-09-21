हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगडिलीवरी लेट होने पर बेंगलुरु में जोमैटो डिलीवरी बॉय की पिटाई, कुर्सी और कंटेनर से किया हमला, वीडियो वायरल

डिलीवरी लेट होने पर बेंगलुरु में जोमैटो डिलीवरी बॉय की पिटाई, कुर्सी और कंटेनर से किया हमला, वीडियो वायरल

बेंगलुरु में जोमैटो डिलीवरी बॉय पर दो लोगों ने इसलिए हमला कर द‍िया क्योंकि वह खाना देर से लेकर पहुंचा था. मामूली बहस इतनी बढ़ गई कि यह हाथापाई में बदल गई और युवकों ने डिलीवरी बॉय पर हमला कर द‍िया.

By : कविता गाडरी | Updated at : 21 Sep 2025 12:19 AM (IST)

बेंगलुरु से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. बेंगलुरु में शोभा थिएटर के पास एक जोमैटो डिलीवरी बॉय पर दो लोगों ने सिर्फ इसलिए हमला कर द‍िया क्योंकि वह खाना देर से लेकर पहुंचा था. देखते ही देखते मामूली सी बहस इतनी बढ़ गई कि यह लड़ाई हाथापाई में बदल गई और दोनों युवकों ने डिलीवरी बॉय पर पास में पड़ी कुर्सी और प्‍लास्‍ट‍िक कंटेनर से हमला कर द‍िया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीड‍ियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं और गिग वर्कर्स की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं

कैसे शुरू हुआ व‍ि‍वाद  

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रविवार शाम को डिलीवरी बॉय जब शोभा थिएटर के पास ऑर्डर लेकर पहुंचा तो ग्राहकों ने उसे देर से आने पर सवाल किया इस पर डिलीवरी बॉय और दोनों युवकों के बीच कहासुनी हो गई. इसके बाद गुस्से में आकर युवकों ने डिलीवरी बॉय को धमकाना शुरू कर दिया और कुछ ही मिनट में मामला बिगड़ गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है की बहस के बीच एक युवक अचानक पास में रखा प्लास्टिक कंटेनर उठता है और डिलीवरी एजेंट के सिर पर दो बार जोर से मारता है. इसके बाद दूसरा युवक पास रखी कुर्सी उठाकर उस पर हमला कर देता है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि हमलावर में से एक शराब के नशे में था और लड़खड़ा भी रहा था. वहीं हमले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और डिलीवरी बॉय और दोनों आरोपियों के बयान दर्ज किए. हालांकि चौंकाने वाली बात यह रही कि डिलीवरी बॉय ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया जिसके बाद एफआईआर नहीं हो पाई

इससे पहले भी उठ चुकी है ऐसी शि‍कायतें  

जोमैटो को लेकर यह पहला विवाद नहीं है. इससे पहले भी जोमैटो को लेकर ग्राहकों की नाराजगी सामने आ चुकी है. इसी साल की शुरुआत में एक महिला ने लिंकडइन पोस्ट के जरिए सर्विस फेल होने की शिकायत की थी. उन्होंने लिखा था की रियल टाइम ट्रैकिंग और चैट सपोर्ट जैसे सुविधाओं के बावजूद कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है. उस मामले पर कंपनी ने माफी मांगते हुए जांच का आश्वासन दिया था. यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है. इसके अलावा इस घटना ने एक बार फिर गिग इकोनामी वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. दरअसल समय पर डिलीवरी न होने को लेकर अक्सर डिलीवरी बॉय को ग्राहकों के गुस्से का सामना करना पड़ता है और कई बार उन्हें धमकियां भी मिलती है. ऐसे में इसे लेकर लोग सोशल मीडिया पर ऐसे ग्राहकों पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, जो थोड़ी देर डिलीवरी लेट होने पर अपना गुस्सा डिलीवरी बॉय पर उतरते हैं.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 21 Sep 2025 12:19 PM (IST)
