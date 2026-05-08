बीच सड़क बीवी को पकड़ा और जान से मारने की करने लगा कोशिश, अचानक आया यू-टर्न कर देगा हैरान

Bengaluru Viral Video: सोशल मीडिया पर इस बार बेंगलुरु का एक हैरान कर देने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स बीच सड़क पर अपनी पत्नी पर हमला करता नजर आता है. हालांकि, आसपास मौजूद लोग पहले कुछ सेकेंड तक मामला समझने की कोशिश करते हैं, फिर अचानक ऐसा यू टर्न आता है जिसने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया.

वीडियो में कुछ युवक बिना देर किए महिला को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं और आरोपी को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों की खूब तारीफ की जा रही है और कई कमेंट्स भी किए जा रहे हैं.

बीच सड़क बीवी को मारने की कोशिश

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @MihirkJha नाम के अकाउंट से वायरल हो रही क्लिप में देखा जा सकता है कि एक शख्स एक तरफ से स्कूटी पर आता है और अचानक से सड़क पर चल रही महिला के पास रुक जाता है. इसके बाद महिला को पकड़कर मारपीट करने लगता है. दावा किया जा रहा है कि वह महिला को जान से मारने की कोशिश करता है. जैसे ही वह महिला की पिटाई करने लगता है, पास में खड़ा लड़का आता है पहले कुछ सेकंड वह मामला समझता है फिर वह उसे आदमी को रोकने की कोशिश करता है. इसके बाद उस लड़के के साथ सड़क पर चल रहे कई और लोग भी इस मामले में दखल देते हैं और आदमी को अपनी पत्नी को मारने से रोकने लगते हैं. वीडियो में ब्लैक शर्ट पहने एक युवक सबसे पहले आगे बढ़ता है, इसके बाद एक दूसरी महिला उस महिला को वहां से सुरक्षित निकालकर साइड में ले जाती है और सभी लोग उस महिला को बचा लेते हैं.

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Proud of you Bengaluru and these Youngsters who refused to let a lunatic b¢head his wife; instead of watching and making videos, they decide to act: pic.twitter.com/yMyg64brsB — Mihir Jha (@MihirkJha) May 7, 2026

सोशल मीडिया पर युवकों की हो रही तारीफ

वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोगों ने उस लोगों की जमकर तारीफ की, उन्होंने तमाशा बनने की बजाय मदद करना जरूरी समझा. एक यूजर ने लिखा बहुत कम देखने को मिलता है कि लोग सिर्फ वीडियो बनाने के बजाय किसी की मदद के लिए आगे आएं. दूसरे ने कहा, एक लड़के ने हिम्मत दिखाई और फिर बाकी लोग भी साथ आ गए, समाज को यही चाहिए. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा ब्लैक शर्ट वाले लड़के को सलाम. हालांकि वीडियो को लेकर कुछ यूजर्स ने सवाल भी उठाए. कुछ लोगों का कहना था कि पूरे मामले का संदर्भ जाने बिना निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा. वहीं एक यूजर ने लिखा महिला वहां से भाग क्यों रही थी और झगड़े की वजह क्या थी, यह जानना भी जरूरी है. इसके अलावा कई लोगों ने कहा कि मामला चाहे जो भी हो, सड़क पर हिंसा किसी भी हालत में सही नहीं ठहराई जा सकती है.

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