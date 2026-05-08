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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगBengaluru Viral Video: बीच सड़क बीवी को पकड़ा और जान से मारने की करने लगा कोशिश, अचानक आया यू-टर्न कर देगा हैरान

Bengaluru Viral Video: बीच सड़क बीवी को पकड़ा और जान से मारने की करने लगा कोशिश, अचानक आया यू-टर्न कर देगा हैरान

Bengaluru Viral Video: वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स बीच सड़क पर अपनी पत्नी पर हमला करता नजर आता है. हालांकि, आसपास मौजूद लोग पहले कुछ सेकेंड तक मामला समझते हैं, फिर महिला को बचा लेते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 08 May 2026 11:20 AM (IST)
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Bengaluru Viral Video: सोशल मीडिया पर इस बार बेंगलुरु का एक हैरान कर देने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स बीच सड़क पर अपनी पत्नी पर हमला करता नजर आता है. हालांकि, आसपास मौजूद लोग पहले कुछ सेकेंड तक मामला समझने की कोशिश करते हैं, फिर अचानक ऐसा यू टर्न आता है जिसने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया.

वीडियो में कुछ युवक बिना देर किए महिला को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं और आरोपी को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों की खूब तारीफ की जा रही है और कई कमेंट्स भी किए जा रहे हैं. 

बीच सड़क बीवी को मारने की कोशिश 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @MihirkJha नाम के अकाउंट से वायरल हो रही क्लिप में देखा जा सकता है कि एक शख्स एक तरफ से स्कूटी पर आता है और अचानक से सड़क पर चल रही महिला के पास रुक जाता है. इसके बाद महिला को पकड़कर मारपीट करने लगता है. दावा किया जा रहा है कि वह महिला को जान से मारने की कोशिश करता है. जैसे ही वह महिला की पिटाई करने लगता है, पास में खड़ा लड़का आता है पहले कुछ सेकंड वह मामला समझता है फिर वह उसे आदमी को रोकने की कोशिश करता है. इसके बाद उस लड़के के साथ सड़क पर चल रहे कई और लोग भी इस मामले में दखल देते हैं और आदमी को अपनी पत्नी को मारने से रोकने लगते हैं. वीडियो में ब्लैक शर्ट पहने एक युवक सबसे पहले आगे बढ़ता है, इसके बाद एक दूसरी महिला उस महिला को वहां से सुरक्षित निकालकर साइड में ले जाती है और सभी लोग उस महिला को बचा लेते हैं. 

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सोशल मीडिया पर युवकों की हो रही तारीफ 

वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोगों ने उस लोगों की जमकर तारीफ की, उन्होंने तमाशा बनने की बजाय मदद करना जरूरी समझा. एक यूजर ने लिखा बहुत कम देखने को मिलता है कि लोग सिर्फ वीडियो बनाने के बजाय किसी की मदद के लिए आगे आएं. दूसरे ने कहा, एक लड़के ने हिम्मत दिखाई और फिर बाकी लोग भी साथ आ गए, समाज को यही चाहिए. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा ब्लैक शर्ट वाले लड़के को सलाम. हालांकि वीडियो को लेकर कुछ यूजर्स ने सवाल भी उठाए. कुछ लोगों का कहना था कि पूरे मामले का संदर्भ जाने बिना निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा. वहीं एक यूजर ने लिखा महिला वहां से भाग क्यों रही थी और झगड़े की वजह क्या थी, यह जानना भी जरूरी है. इसके अलावा कई लोगों ने कहा कि मामला चाहे जो भी हो, सड़क पर हिंसा किसी भी हालत में सही नहीं ठहराई जा सकती है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 08 May 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
Husband Wife Fight Bengaluru Viral Video TRENDING VIRAL VIDEO Woman Assault Video
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