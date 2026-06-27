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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबाइक चला रहे शख्स पर आसमान से आई मुसीबत, सिर पर टूट कर गिरी लकड़ी- हिलाकर रख देगा वीडियो

बाइक चला रहे शख्स पर आसमान से आई मुसीबत, सिर पर टूट कर गिरी लकड़ी- हिलाकर रख देगा वीडियो

घायल व्यक्ति की पहचान 53 वर्षीय सुरेश के रूप में हुई है, जो एक निजी फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं. बताया जा रहा है कि वह ग्राहकों से लोन की किस्त वसूलने के लिए अलग-अलग जगह जा रहे थे.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 27 Jun 2026 08:05 PM (IST)
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कहते हैं मुसीबत कब कहां किसके साथ किस शक्ल में आ जाए कोई नहीं जानता. इसी बात की गवाही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो चीख चीखकर दे रहा है. हाल ही में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक ऐसा हादसा सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. एक शख्स आराम से बाइक चलाकर अपने काम पर जा रहा था. तभी सड़क किनारे खड़े पेड़ की सूखी और भारी डाल अचानक टूटकर सीधे उसके सिर पर आ गिरी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह बाइक समेत सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया. इस पूरी घटना का CCTV वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

CCTV में कैद हुआ दिल दहला देने वाला हादसा

घायल व्यक्ति की पहचान 53 वर्षीय सुरेश के रूप में हुई है, जो एक निजी फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं. बताया जा रहा है कि वह ग्राहकों से लोन की किस्त वसूलने के लिए अलग-अलग जगह जा रहे थे. शनिवार शाम करीब 5 बजे जब वह बेंगलुरु के राम मंदिर रोड से गुजर रहे थे, तभी पेड़ की सूखी डाल अचानक टूट गई और सीधे उनके सिर पर गिर गई. हादसे के समय सुरेश ने हेलमेट भी नहीं पहना था. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है. सड़क पर लगे सीसीटीवी में ये सारी घटना कैद हो गई जो कि अब वायरल हो रही है.

जांच शुरू, लोगों ने लगाए लापरवाही के आरोप

घटना के बाद राजाजीनगर पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है. वहीं वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और पेड़ का निरीक्षण किया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने पहले भी कई बार अधिकारियों को इस सड़क पर मौजूद सूखी और खतरनाक डालों के बारे में शिकायत की थी, लेकिन समय रहते उन्हें नहीं हटाया गया. लोगों का कहना है कि अगर समय पर पेड़ों की छंटाई कर दी जाती तो यह हादसा टाला जा सकता था.

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सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. कई यूजर्स ने कहा कि शहर में सूखे और खतरनाक पेड़ों की समय-समय पर जांच और छंटाई होनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए, क्योंकि इससे ऐसी दुर्घटनाओं में गंभीर चोट का खतरा काफी कम हो सकता है. वीडियो को @RealBababanaras नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 08:05 PM (IST)
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