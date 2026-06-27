बाइक चला रहे शख्स पर आसमान से आई मुसीबत, सिर पर टूट कर गिरी लकड़ी- हिलाकर रख देगा वीडियो

कहते हैं मुसीबत कब कहां किसके साथ किस शक्ल में आ जाए कोई नहीं जानता. इसी बात की गवाही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो चीख चीखकर दे रहा है. हाल ही में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक ऐसा हादसा सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. एक शख्स आराम से बाइक चलाकर अपने काम पर जा रहा था. तभी सड़क किनारे खड़े पेड़ की सूखी और भारी डाल अचानक टूटकर सीधे उसके सिर पर आ गिरी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह बाइक समेत सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया. इस पूरी घटना का CCTV वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

CCTV में कैद हुआ दिल दहला देने वाला हादसा

घायल व्यक्ति की पहचान 53 वर्षीय सुरेश के रूप में हुई है, जो एक निजी फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं. बताया जा रहा है कि वह ग्राहकों से लोन की किस्त वसूलने के लिए अलग-अलग जगह जा रहे थे. शनिवार शाम करीब 5 बजे जब वह बेंगलुरु के राम मंदिर रोड से गुजर रहे थे, तभी पेड़ की सूखी डाल अचानक टूट गई और सीधे उनके सिर पर गिर गई. हादसे के समय सुरेश ने हेलमेट भी नहीं पहना था. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है. सड़क पर लगे सीसीटीवी में ये सारी घटना कैद हो गई जो कि अब वायरल हो रही है.

Life can change in a single second. A man was knocked into a coma after a falling tree branch struck his head while he was riding. One ordinary moment turned into a life-threatening tragedy. Stay alert, cherish every moment, and never take life for granted. 💔 pic.twitter.com/mVZ8N08JqT — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) June 26, 2026

जांच शुरू, लोगों ने लगाए लापरवाही के आरोप

घटना के बाद राजाजीनगर पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है. वहीं वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और पेड़ का निरीक्षण किया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने पहले भी कई बार अधिकारियों को इस सड़क पर मौजूद सूखी और खतरनाक डालों के बारे में शिकायत की थी, लेकिन समय रहते उन्हें नहीं हटाया गया. लोगों का कहना है कि अगर समय पर पेड़ों की छंटाई कर दी जाती तो यह हादसा टाला जा सकता था.

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सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. कई यूजर्स ने कहा कि शहर में सूखे और खतरनाक पेड़ों की समय-समय पर जांच और छंटाई होनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए, क्योंकि इससे ऐसी दुर्घटनाओं में गंभीर चोट का खतरा काफी कम हो सकता है. वीडियो को @RealBababanaras नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

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