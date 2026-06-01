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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबारिश में इंसानियत की जीत! ट्रैफिक पुलिस ने कंधे पर उठाकर दिव्यांग युवक को पार कराया रास्ता- वीडियो वायरल

बारिश में इंसानियत की जीत! ट्रैफिक पुलिस ने कंधे पर उठाकर दिव्यांग युवक को पार कराया रास्ता- वीडियो वायरल

घटना बेंगलुरु के ब्यातरायणपुरा इलाके की बताई जा रही है, जहां तेज बारिश के बाद सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गई थीं. इसी दौरान एक दिव्यांग युवक सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 01 Jun 2026 08:40 AM (IST)
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बेंगलुरु की सड़कों पर बारिश का कहर जारी है. जगह-जगह जलभराव, लंबा ट्रैफिक जाम और लोगों की परेशानियां आम हो चुकी हैं. लेकिन इसी अफरा-तफरी और मुश्किल हालात के बीच एक ऐसा दृश्य सामने आया, जिसने लोगों का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ट्रैफिक पुलिस का एक जवान इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश करता दिख रहा है, जिसे देखकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है.

बारिश के बीच जहां लोग खुद को बचाने में लगे थे, वहीं इस पुलिसकर्मी ने एक जरूरतमंद की मदद कर ये साबित कर दिया कि असली हीरो वही होते हैं, जो मुश्किल समय में आगे आते हैं.

पानी से भरी सड़क पर फंसा था युवक

यह घटना बेंगलुरु के ब्यातरायणपुरा इलाके की बताई जा रही है, जहां तेज बारिश के बाद सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गई थीं. इसी दौरान एक दिव्यांग युवक सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी और तेज ट्रैफिक के कारण वह बीच में ही फंस गया. हालात ऐसे थे कि एक छोटा सा कदम भी उसके लिए खतरा बन सकता था. आसपास गुजर रही गाड़ियां और बढ़ता पानी उसकी परेशानी को और बढ़ा रहे थे.

पुलिसवाले ने दिखाई दरियादिली

ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कॉन्स्टेबल अनिल कुमार की नजर जब उस युवक पर पड़ी, तो उन्होंने बिना देर किए मदद करने का फैसला किया. सबसे पहले उन्होंने ट्रैफिक को धीमा कराया ताकि कोई हादसा न हो. इसके बाद उन्होंने खुद उस युवक को अपने कंधे पर उठाया और सावधानी से पानी से भरी सड़क पार करवाई. भारी बारिश और मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने पूरे धैर्य के साथ युवक को सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचाया.

वीडियो हुआ वायरल, लोग कर रहे सलाम

इस पूरे घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिखता है कि पुलिसकर्मी कितनी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ अपना काम कर रहा है.

यह भी पढ़ें: जो चीज तकलीफ दे रही है निकलवाते क्यों नहीं? बारात में कपल का अजीब डांस वायरल, यूजर्स ने जमकर लिए मजे

सोशल मीडिया पर मिल रही जमकर तारीफ

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने कमेंट्स में उस पुलिसकर्मी की जमकर तारीफ की.

एक यूजर ने लिखा, “यही होते हैं असली हीरो.”
दूसरे ने कहा, “ड्यूटी से बढ़कर इंसानियत निभाई है.”
तीसरे यूजर ने लिखा, “ऐसे लोग ही समाज को बेहतर बनाते हैं.”

यह भी पढ़ें: Viral Video: दुरंतो एक्सप्रेस के टॉयलेट में बर्तन साफ करता मिला IRCTC स्टाफ, वीडियो हो गया वायरल

Published at : 01 Jun 2026 08:40 AM (IST)
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