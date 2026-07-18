Sonam Wangchuk Hunger Strike: चादर की बनाई दीवार और सोनम वांगचुक को ऐसे उठा ले गई पुलिस, जंतर-मंतर का वीडियो वायरल
Sonam Wangchuk Hunger Strike: जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस प्रोटेस्ट साइट से अस्पताल ले गई. इस कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
Sonam Wangchuk Hunger Strike: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 20 दिनों से जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक मामले में नया मोड़ आ गया है. दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को प्रोटेस्ट साइट से उठाकर ले गई है. सामने आया है कि उन्हें किसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई का वीडियो तेजी से वायरल होने लगा.
इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस के जवान सोनम वांगचुक को जबरन प्रोटेस्ट साइट से उठाकर ले जा रहे हैं. इस दौरान सफेद चादर से एक दीवार बनाई गई, जिससे कार्रवाई सीधे तौर पर सामने न आए. इसके बाद एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वांगचुक को पुलिस ले जाते हुए दिख रही है. इस दौरान वह जनता की तरफ हाथ हिलाते दिखाई दे रहे हैं.
जबरन ले जाते दिखे पुलिसकर्मी, कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश और गिरती सेहत को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया। वांगचुक जंतर-मंतर पर 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे। अब उनके स्वास्थ्य की निगरानी मेडिकल टीम की देखरेख में की जा रही है। pic.twitter.com/VK6FMQyK71— Waseem Zaidi (@NewsZD) July 18, 2026
Big Breaking:— 🪳Sakshi Gupta AAP🇮🇳 (@SakshiGupta_AAP) July 18, 2026
सोनम वांगचुक जी को जबरन पुलिस वालों ने जंतर मंतर से उठाया.....
तानाशाही मुर्दाबाद✊ pic.twitter.com/4qBZLmNzla
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वांगचुक ने हाथ हिलाकर दिया इशारा
इसके बाद एक और वीडियो सामने आया जिसमें वांगचुक को पुलिस अस्पताल की तरफ ले जाते हुए दिखाई देती है. इस दौरान वे वहां मौजूद लोगों की तरफ हाथ हिलाते नजर आए, जैसे वे उन्हें भरोसा दिला रहे हों कि सब ठीक है. इस पूरी घटना ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा और बहस छेड़ दी है.
21 दिनों से चल रहा था अनशन
बता दें कि सोनम वांगचुक जंतर-मंतर पर पूरे 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे. दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश और उनकी लगातार गिरती सेहत को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का फैसला लिया. फिलहाल उनकी सेहत की पूरी निगरानी मेडिकल टीम की देखरेख में की जा रही है, ताकि समय रहते उन्हें जरूरी इलाज मिल सके.
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