सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक ऐसा वीडियो धमाल मचा रहा है जिसे देखकर हर किसी की आंखें चौंधियाए जा रही है. वीडियो में एक बंगाली भाभी डांस फ्लोर पर उतरती हैं और जैसे ही संगीत की धुन शुरू होती है, उनके ठुमकों की लय दिलों की धड़कनों से टकराने लगती है. भाभी ने हरे- नीले रंग की साड़ी पहन रखी है जो उनके हुस्न पर चार चांद लगा रही है, वहीं उनके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक ऐसा जादू करती है कि देखने वाला बार-बार स्क्रीन पर टकटकी लगाए रह जाए. उनकी अदाएं इतनी दिलकश हैं कि मानो हर एक ठुमका दिलों पर खंजर चला रहा हो.

भाभी के डांस ने मचाया बवाल, ठुमको के गदर से हिल उठा डांस फ्लोर

वीडियो में देखा जा सकता है कि डांस फ्लोर पर भीड़ जमा है, चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट और मोबाइल फ्लैश की रोशनी है. इसी बीच बंगाली भाभी स्टेज के बीचोंबीच अपने ठुमकों से ऐसा जलवा बिखेरती हैं कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं. उनकी अदाओं और लहराती साड़ी का मेल एक अनोखा माहौल बना देता है, मानो किसी फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा हो. भाभी ने एसी की ठंड से भरे उस हॉल को हुस्न की गर्मी से लबालब कर दिया है और ठुमकों ने ऐसा माहौल बैठाया है कि हर नजर उन पर टिकी हुई है. वीडियो देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि वाकई में ठुमको में भाभी का कोई सानी नहीं है.

भाई payout का टेंशन छोड़ पहले ये भाभी का डांस देख सारा टेंशन भूल जाएगा 🔥🥵 pic.twitter.com/n44Lwe7JIS — Fun and Viral Videos 👻 (@Fun_and_Viral_) February 1, 2025

यूजर्स ने ले लिए मजे

वीडियो को @Fun_and_Viral_ नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अरे जवान लड़कियों कुछ तो सीखो भाभी से. एक और यूजर ने लिखा...माहौल को गर्म कैसे किया जाता है कोई सीखो भाभी से. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये भाभी का डांस देखने के बाद रातभर नींद नहीं आने वाली.

