सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पाकिस्तानी लड़की का डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में लड़की इतनी खूबसूरती और आत्मविश्वास के साथ डांस करती दिख रही है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं. लाल दुपट्टा, पारंपरिक सूट और चेहरे पर झलकती मासूमियत, इन तीनों का ऐसा संगम बना कि इंटरनेट पर यह वीडियो बवाल मचा रहा है. हर तरफ बस इसी लड़की के ठुमकों और एक्सप्रेशन की चर्चा है. पाकिस्तानी लड़की का डांस और मूव्ज इतने बेहतरीन हैं कि हर कोई उसका कायल हो रहा है.

पाकिस्तानी लड़की के डांस का कायल हुआ इंटरनेट

वीडियो में लड़की खुले आसमान के नीचे सड़क पर डांस करती दिखती है. उसके चेहरे पर न सिर्फ आत्मविश्वास है, बल्कि एक सादगी भी है जो सीधे दिल को छू जाती है. ऑरेंज कलर के सूट और लाल दुपट्टे में उसने जो एक्सप्रेशन दिए हैं, उसने दर्शकों को दीवाना बना दिया है. खास बात यह है कि वीडियो में कोई भारी-भरकम स्टेज या बैकग्राउंड नहीं है, बस साधारण माहौल में उसकी एनर्जी और अदाएं ही इस वीडियो को खास बना देती हैं.

رقص کیا ہے ، لوگ اسے اعضا کی شاعری کا نام دیتے ہیں، جیسے شاعری کی کئی اصناف ہوتی ہیں، ویسے ہی رقص بھی مختلف رنگوں سے کھیلنے کا نام ہے، اس کم عمر لڑکی نے اعضا کی شاعری میں کیا کمال رنگ بھرے ہیں دیکھیں 🌹🌹 pic.twitter.com/ynVUVAr9Qw — Nida Ahmed (@NidaAhm16105291) November 1, 2024

वीडियो में लड़की का डांस किसी प्रोफेशनल की तरह नहीं, बल्कि दिल से किया गया लगता है. उसकी स्माइल, हरकतें और कैमरे के सामने का कॉन्फिडेंस इस बात का सबूत है कि उसने यह वीडियो सिर्फ वायरल होने के लिए नहीं, बल्कि खुशी के मूड में बनाया है. कई यूजर्स ने उसकी तारीफ करते हुए लिखा “इसमें वही नैचुरल वाइब है जो अब बहुत कम दिखती है.”

यह भी पढ़ें: फोन में मशगूल थी महिला, सड़क पर चलते हुए सामने से आई ट्रेन, फिर ऐसे बची जान- डरा देगा वीडियो

यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में उड़ाया गर्दा

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने इसे हाथों-हाथ उठा लिया. कुछ ही घंटों में इसे लाखों बार देखा गया और हजारों यूजर्स ने शेयर किया. इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) पर कई पेजों ने इसे रीपोस्ट करते हुए लिखा... “इससे बेहतर एक्सप्रेशन आज तक नहीं देखे.” वहीं कुछ लोगों ने मजाक में कहा... “पाकिस्तान की हवा में कुछ तो जादू है, तभी हर डांस वीडियो हिट हो जाता है.” वीडियो को @NidaAhm16105291 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: दुबई में दिखा दिल्ली जैसा नजारा! दीपावाली पर रोशनी से नहाया पूरा शहर- वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स