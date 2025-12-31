हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकॉन्ट्रेक्ट तोड़ा, 6 महीने तक रोकी शूटिंग, फिल्म से भी निकलवा दिया, अब इस डायरेक्टर का फूटा अक्षय खन्ना पर गुस्सा

कॉन्ट्रेक्ट तोड़ा, 6 महीने तक रोकी शूटिंग, फिल्म से भी निकलवा दिया, अब इस डायरेक्टर का फूटा अक्षय खन्ना पर गुस्सा

Akshaye Khanna: 'सेक्शन 357' के डायरेक्टर मनीष का गुस्सा अक्षय खन्ना पर फूटा है. उन्होंने एक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि अक्षय ने फिल्म का कॉन्ट्रेक्ट का उल्लंघन किया और 6 महीने तक शूटिंग रोकी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 31 Dec 2025 12:39 PM (IST)
अक्षय खन्ना जहां एक तरफ धुरंधर की सुपर सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं तो वहीं वे विवादों में घिरे हुए हैं. दरअसल 'दृश्यम 3' के निर्माता कुमार मंगत ने उन पर शूटिंग शुरू होने से कुछ दिन पहले अचानक फिल्म छोड़ने का आरोप लगाया है. उन्होंने यह भी दावा किया कि अक्षय ने फिल्म छोड़ने से पहले एडवांस पेमेंट ले लिया था. उन्होंने बताया कि 'सेक्शन 375' की शूटिंग के दौरान उन्होंने अक्षय का साथ दिया था, जब कोई और उनका साथ देने को तैयार नहीं था. वहीं अब 'सेक्शन 375' के राइटर मनीष गुप्ता का भी अक्षय खन्ना पर गुस्सा फूटा है.

'सेक्शन 375' के राइटर का अक्षय खन्ना पर फूटा गुस्सा
मनीष ने बॉलीवुड हंगामा को बताया, “2017 में अक्षय ने मेरी फिल्म 'सेक्शन 375' साइन की थी, जिसमें मैं निर्देशक-लेखक और कुमार मंगत निर्माता थे. उनकी फीस 2 करोड़ रुपये तय की गई थी. उन्होंने 21 लाख रुपये एडवांस लिए और हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. लेकिन अचानक उन्होंने अपनी तय तारीखें दूसरी फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' को दे दीं और उस फिल्म की शूटिंग के लिए लंदन चले गए, जिससे मैं और मेरी टीम छह महीने तक खाली बैठे रहे!”

मनीष ने आगे कहा,“फिर, उस फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद, अक्षय वापस आए और कॉन्ट्रेक्ट में तय किए गए 2 करोड़ रुपये के बजाय 3.25 करोड़ रुपये की मांग करने लगे. इस तरह उन्होंने कॉन्ट्रेक्ट का उल्लंघन किया. अक्षय की ये अनुचित मांगें यहीं खत्म नहीं हुईं. वे फिल्म पर पूरा कंट्रोल रखना चाहते थे और सब कुछ अपने तरीके से करवाना चाहते थे. लेकिन मैं ऐसा निर्देशक नहीं हूं जो किसी भी अभिनेता की मनमानी के आगे झुक जाए. मैंने अक्षय के इस अनुचित व्यवहार का विरोध किया. लेकिन दुख की बात है कि बॉलीवुड में ज्यादातर निर्देशक अभिनेताओं की हर इच्छा के आगे झुक जाते हैं.”

अक्षय खन्ना की वजह से निर्देशक की कुर्सी छिनी
मनीष ने बताया, “मेरे जैसे तानाशाह निर्देशक से आदेश लेना अक्षय के अहंकार को ठेस पहुंचा रहा था, इसलिए उसने निर्माता कुमार मंगत पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मुझे फिल्म के निर्देशक पद से हटा दिया जाए और फिल्म का पूरा कंट्रोल उन्हें (अक्षय को) दे दिया जाए. निर्माता कुमार मंगत ने अभिनेता के अनुचित व्यवहार पर लगाम लगाने के बजाय मुझे बलि का बकरा बना दिया और मुझे निर्देशक पद से हटा दिया, साथ ही मेरी पूरी लिखी हुई स्क्रिप्ट और प्री-प्रोडक्शन पर तीन साल की मेहनत से तैयार हार्ड ड्राइव को भी जब्त कर लिया.”

अब कुमार मंगत अक्षय के खराब बर्ताव का खामियाजा भुगत रहे हैं
मनीष ने आगे बताया, “मैंने अक्षय को चेतावनी दी थी कि मैं उसे अदालत में घसीटूंगा, और मैंने निर्माता कुमार मंगत को दो कानूनी नोटिस भेजे थे. मेरे वकील, नाइक नाइक एंड कंपनी, बॉम्बे हाई कोर्ट में उन दोनों के खिलाफ मुकदमा दायर कर रहे थे, लेकिन कुमार मंगत ने तुरंत मेरे साथ अदालत के बाहर समझौता कर लिया. आज विडंबना यह है कि जब निर्माता कुमार मंगत अजय देवगन स्टारर फिल्म दृश्यम 3 में अक्षय के अनथेकिल बिहेवियर का खामियाजा भुगत रहे हैं, तो मंगत ने अक्षय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है.”

31 Dec 2025 12:39 PM (IST)
