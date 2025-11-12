कॉलेज में बैकलेस पहन लड़की ने लगाए जोरदार ठुमके! हुस्न और अदाओं ने लूट ली महफिल- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया हर रोज एक नया रूप लेता है. कभी किसी का स्टंट वायरल होता है तो कभी किसी का डांस. लेकिन जब बात आती है कॉलेज हसीनाओं के डांस की तो सोशल मीडिया एक ही करवट बैठता है और उस करवट पर दिल बिछाए बैठे होते हैं हुस्न और तबस्सुम के आशिक. जी हां, इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ जिसकी गवाही इंटरनेट पर वायरल एक हसीना का डांस चीख चीखकर दे रहा है. वीडियो में बैकलेस पहन जब कॉलेज की इस हसीना ने एक के बाद एक ठुमके लगाए तो लोगों ने अपना कलेजा निकाल हाथ पर रख लिया.

कॉलेज में हसीना ने बैकलेस पहन किया डांस

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कॉलेज गर्ल काले रंग की बैकलेस वेस्टर्न ड्रेस पहनकर स्टेज पर डांस कर रही है. बताया जा रहा है कि कॉलेज का वार्षिक उत्सव था और उसमें जब लड़की ने अपना मॉडर्न डांस किया तो लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए. डांस ऐसा था मानों जमीन पर हुस्न की मलिका उतर आई हो और अदाएं ऐसी की फूल पर बैठी शबनम ने भी शर्म से अपनी आंखें नीचे कर ली.

खुले बालों में दिखाया हुस्न का जलवा, दिल हार बैठे लोग

खुले बालों और बैकलेस टॉप का अंदाज ऐसा था मानों आशिकों के दिलों पर खंजर की खेती कर दी गई हो. जब कदम स्टेज पर थिरक थिरक कर डांस कर रहे थे तो वहां बैठे लोगों की धड़कने भी लड़की के कदमों के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ रही थी. वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है और यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स ने भी कर दी मौज

वीडियो को @FanOfJhasiRani2 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कला के सभी कद्रदान हैं, बेहतरीन डांस. एक और यूजर ने लिखा... आजकल कॉलेज में यही सब हो रहा है, पढ़ाई केवल नाम मात्र रह गई है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...फैशन का जमाना है और जमाने के हिसाब से चलना पड़ता है.

