हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगभाभी के ठुमकों से दहला इंटरनेट! डांस और हुस्न की सुनामी में बहे दीवाने- वीडियो देख बेकाबू हो जाएंगे आप

महिला बॉलीवुड के सुपरहिट गाने ‘सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई’ पर धमाकेदार डांस करती दिखाई दे रही है. उनकी एनर्जी, एक्सप्रेशन और बेफिक्र डांस स्टेप्स शानदार है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 03 Nov 2025 07:50 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया की दुनिया में आजकल कुछ भी वायरल होने में वक्त नहीं लगता. कभी किसी बच्चे की हंसी लोगों को दीवाना बना देती है तो कभी किसी महिला का डांस इंटरनेट पर धूम मचा देता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें गुलाबी साड़ी पहने एक महिला बॉलीवुड के सुपरहिट गाने ‘सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई’ पर धमाकेदार डांस करती दिखाई दे रही है. उनकी एनर्जी, एक्सप्रेशन और बेफिक्र डांस स्टेप्स देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी झूम उठे हैं. कुल मिलाकर भाभी का डांस देख यूजर्स दीवाने हो गए हैं.

भाभी ने गुलाबी साड़ी पहन किया डांस

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला किसी इनडोर फंक्शन या पार्टी में परफॉर्म कर रही है. सामने कुर्सियों पर बैठे लोग भी उनके डांस का लुत्फ उठा रहे हैं. बैकग्राउंड में गाना बज रहा है और जैसे-जैसे बीट तेज होती है, महिला भी उसी रफ्तार में अपने मूव्स से समां बांध देती हैं. उनकी मुस्कान और कॉन्फिडेंस देखकर यह साफ झलकता है कि वे इस पल को पूरे दिल से एंजॉय कर रही हैं.

कमाल का हुस्न और ठुमके, इंटरनेट हुआ दीवाना

जैसे-जैसे गाना आगे बढ़ता है, वो कमर मटकाते हुए पीछे घूमती है और एक-एक स्टेप पर शानदार ग्रेस दिखाती हैं. बीच में वो दोनों हाथों को फैलाकर ऐसे मूव्स करती हैं मानो किसी फिल्म सीन को दोहरा रही हों. सामने बैठे लोग उनकी परफॉर्मेंस देखकर तालियां बजा रहे हैं और कई महिलाएं तो मुस्कुराते हुए उनका उत्साह बढ़ाती दिखाई देती हैं.

यूजर्स ने भी खोया होश

वीडियो को @Ravi233221 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाभी मेहरबान तो दीवानों को खुश रहने के मौके ही मौके हैं. एक और यूजर ने लिखा...भाभी का डांस जिसने देख लिया फिर वो कहीं नहीं जाता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...क्या कातिल डांस किया है, गुलाबी साड़ी में भाभी परी लग रही हैं.

Published at : 03 Nov 2025 07:50 AM (IST)
TRENDING VIRAL VIDEO Bhabhi Ka Dance
