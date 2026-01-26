राजस्थान सरकार देती है बिना ब्याज के 10 लाख का लोन, कैसे उठा सकते हैं फायदा?

आज के समय में हर युवा चाहता है कि वह किसी के अधीन नौकरी करने के बजाय खुद का काम शुरू करे और आत्मनिर्भर बने. हालांकि, पैसों की कमी सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है. बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, और बैंक से लोन लेने पर भारी ब्याज देना पड़ता है. इसी समस्या को समझते हुए राजस्थान सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए एक बेहतरीन और मददगार योजना शुरू की है.

राजस्थान सरकार की यह नई पहल उन युवाओं के लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है, जो अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक वजहों से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे.राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को रोजगार देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है.इस योजना के तहत युवाओं को बिना ब्याज के 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा. तो आइए जानते हैं कि इस योजना का फायदा कौन उठा सकता है.

आवेदन प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. राज्य के युवा इस योजना के लिए SSO ID और ई-मित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. मुख्यमंत्री ने 12 जनवरी को इस योजना का शुभारंभ किया था और 15 जनवरी को इसकी पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई थी. अब योजना शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद इसके लिए आवेदन भी शुरू कर दिए गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा इसका लाभ उठा सकें.

10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन और मार्जिन मनी की सुविधा

इस योजना के तहत राजस्थान सरकार करीब 1 लाख युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य लेकर चल रही है. युवा मैन्युफैक्चरिंग, सेवा और व्यापार सेक्टर में अपना सूक्ष्म उद्यम शुरू कर सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि इस लोन पर लगने वाला पूरा ब्याज राज्य सरकार खुद वहन करेगी, यानी युवाओं को सिर्फ मूल राशि ही चुकानी होगी. इसके साथ ही सरकार 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी भी देगी. इतना ही नहीं, CGTMSE फीस (क्रेडिट गारंटी शुल्क) भी सरकार द्वारा वापस की जाएगी.

इस योजना का फायदा कौन उठा सकता है

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का फायदा वहीं व्यक्ति ले सकता है जो राजस्थान का स्थायी निवासी हो, जिसकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच हो, HUF, सोसायटी, पार्टनरशिप फर्म, LLP या कंपनी है, तो उसका विधिवत पंजीकरण होना चाहिए. संस्थान का कम से कम 51 प्रतिशत स्वामित्व 18 से 45 वर्ष के व्यक्तियों के पास होना जरूरी है.

शैक्षणिक योग्यता के अनुसार कितना मिलेगा लोन?

इस योजना में युवाओं की पढ़ाई के अनुसार लोन की राशि तय की गई है. 8वीं से 12वीं पास युवा को सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये तक, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपये तक इसके अलावा 35 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी लोन मिलेगा. वहीं ग्रेजुएट, ITI या उससे अधिक योग्यता वाले युवा को सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये तक, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये तक इसके अलावा 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी लोन मिलेगा

आवेदन कैसे करें? जानें आसान प्रक्रिया

1. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करना बेहद आसान है. इसके लिए सबसे पहले SSO ID के सिटीजन ऐप में जाएं.

2. वहां मौजूद ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY) के विकल्प पर क्लिक करें

आवेदन फॉर्म में अपनी सामान्य जानकारी भरें.

3. जिला, उद्योग का प्रकार और प्रस्तावित कार्यस्थल का पता दर्ज करें.

4. अपने बिजनेस से जुड़ी जानकारी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

5. जिस बैंक की शाखा से लोन लेना चाहते हैं, उसका विवरण भरें और फॉर्म सबमिट करें.

6. जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र पर हर सप्ताह बैठकों के माध्यम से आवेदनों की समीक्षा की जाएगी और पात्र आवेदनों को आगे बैंक को भेजा जाएगा.

