हरियाणवी गाने पर गजब झूमी भाभी, हुस्न और नखरे देख दिवाने हुए बाराती
वीडियो में दिख रही महिला ने चटकीली नारंगी साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज पहना है और बालों में लाल फूल लगाया है, जो उनके लुक में चार चांद लगा रहा है.
आजकल सोशल मीडिया पर देसी शादियों और बारात के वीडियो खूब वायरल होते हैं, खासकर जब बात हरियाणवी गानों पर डांस की हो. इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला, जिसे नेटिजन्स प्यार से 'भाभी' कह रहे हैं, बारात के बीचो-बीच हरियाणवी गाने पर जमकर थिरकती नजर आ रही हैं. नारंगी और सुनहरी साड़ी पहने इस महिला की एनर्जी और जबरदस्त डांस मूव्स ने न सिर्फ वहां मौजूद बारातियों, बल्कि ऑनलाइन दर्शकों का भी दिल जीत लिया है.
नारंगी साड़ी में ढाया कहर
वीडियो में दिख रही महिला ने चटकीली नारंगी साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज पहना है और बालों में लाल फूल लगाया है, जो उनके लुक में चार चांद लगा रहा है. उनके हाथों में लाल-हरी चूड़ियां और चेहरे पर बड़ी-सी मुस्कान साफ़ देखी जा सकती है. जैसे ही हरियाणवी गाना बजता है, वो पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ नाचना शुरू कर देती हैं. उनके लटके-झटके और कमर के मूव्स इतने कमाल के हैं कि वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया.
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बारातियों के छूटे पसीने
महिला के डांस स्टेप्स और एक्सप्रेशंस इतने शानदार हैं कि आसपास खड़े लोग अपनी नजरें उनसे हटा नहीं पा रहे हैं. वीडियो में उनके पीछे महिलाओं और बच्चों की भीड़ देखी जा सकती है, जो उनके डांस को एन्जॉय कर रहे हैं. कई लोग तो तालियां बजाकर और हूटिंग करके उनका उत्साह बढ़ाते नजर आ रहे हैं. 'भाभी' के इस बेपरवाह और एनर्जेटिक डांस को देखकर ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने बारात में जान डाल दी हो.
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सोशल मीडिया पर मची खलबली
यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और हजारों-लाखों लोग इसे देख चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग महिला के डांस और उनकी अदाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कुछ लोगों ने लिखा है, "इसे कहते हैं असली डांस.", तो किसी ने कहा, "भाभी ने तो महफिल लूट ली." हरियाणवी संगीत और देसी डांस का यह मेल इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है और लोग इस वीडियो को बार-बार देखना पसंद कर रहे हैं. वीडियो को tanis_alyson24 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.
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