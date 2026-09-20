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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगहरियाणवी गाने पर गजब झूमी भाभी, हुस्न और नखरे देख दिवाने हुए बाराती

हरियाणवी गाने पर गजब झूमी भाभी, हुस्न और नखरे देख दिवाने हुए बाराती

वीडियो में दिख रही महिला ने चटकीली नारंगी साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज पहना है और बालों में लाल फूल लगाया है, जो उनके लुक में चार चांद लगा रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 20 Sep 2026 04:20 PM (IST)
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आजकल सोशल मीडिया पर देसी शादियों और बारात के वीडियो खूब वायरल होते हैं, खासकर जब बात हरियाणवी गानों पर डांस की हो. इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला, जिसे नेटिजन्स प्यार से 'भाभी' कह रहे हैं, बारात के बीचो-बीच हरियाणवी गाने पर जमकर थिरकती नजर आ रही हैं. नारंगी और सुनहरी साड़ी पहने इस महिला की एनर्जी और जबरदस्त डांस मूव्स ने न सिर्फ वहां मौजूद बारातियों, बल्कि ऑनलाइन दर्शकों का भी दिल जीत लिया है.

नारंगी साड़ी में ढाया कहर

वीडियो में दिख रही महिला ने चटकीली नारंगी साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज पहना है और बालों में लाल फूल लगाया है, जो उनके लुक में चार चांद लगा रहा है. उनके हाथों में लाल-हरी चूड़ियां और चेहरे पर बड़ी-सी मुस्कान साफ़ देखी जा सकती है. जैसे ही हरियाणवी गाना बजता है, वो पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ नाचना शुरू कर देती हैं. उनके लटके-झटके और कमर के मूव्स इतने कमाल के हैं कि वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया.

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बारातियों के छूटे पसीने

महिला के डांस स्टेप्स और एक्सप्रेशंस इतने शानदार हैं कि आसपास खड़े लोग अपनी नजरें उनसे हटा नहीं पा रहे हैं. वीडियो में उनके पीछे महिलाओं और बच्चों की भीड़ देखी जा सकती है, जो उनके डांस को एन्जॉय कर रहे हैं. कई लोग तो तालियां बजाकर और हूटिंग करके उनका उत्साह बढ़ाते नजर आ रहे हैं. 'भाभी' के इस बेपरवाह और एनर्जेटिक डांस को देखकर ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने बारात में जान डाल दी हो.

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सोशल मीडिया पर मची खलबली

यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और हजारों-लाखों लोग इसे देख चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग महिला के डांस और उनकी अदाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कुछ लोगों ने लिखा है, "इसे कहते हैं असली डांस.", तो किसी ने कहा, "भाभी ने तो महफिल लूट ली." हरियाणवी संगीत और देसी डांस का यह मेल इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है और लोग इस वीडियो को बार-बार देखना पसंद कर रहे हैं. वीडियो को tanis_alyson24 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

यह भी पढ़ें: गणपति पंडाल में फुटबॉल खेलने पहुंचा हाथी, दागे दनादन गोल; देखें वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 20 Sep 2026 04:20 PM (IST)
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