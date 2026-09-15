गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामणिपुर में एक और हिंसा की घटना, उग्रवादियों ने 2 महिलाओं में मारी गोली

मणिपुर में एक और हिंसा की घटना, उग्रवादियों ने 2 महिलाओं में मारी गोली

मणिपुर में यह घटना रविवार (13 सितंबर) को राज्य के तामेंगलोंग और नोनी जिलों में दो महिलाओं समेत चार लोगों की गोली मारकर हत्या किए जाने के दो दिन बाद मंगलवार (15 सितंबर) को घटी है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 15 Sep 2026 11:16 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मई 2023 से जातीय संघर्ष में अब तक 306 मौतें हुई हैं।

भारत का उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुर एक बार फिर से उग्रवादी हमलों की वजह से त्रस्त दिखाई दे रहा है. राज्य के तामेंगलोंग जिले में मंगलवार (15 सितंबर, 2026) को संदिग्ध उग्रवादियों ने दो महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी और गांव के बाहर कुछ कच्चे मकानों में आग लगा दी.

यह घटना रविवार (13 सितंबर, 2026) को मणिपुर के तामेंगलोंग और नोनी जिलों में दो महिलाओं समेत चार लोगों की गोली मारकर हत्या किए जाने के दो दिन बाद घटी है.

अधिकारियों ने बताया पूरा घटनाक्रम

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने स्थानीय लोगों के हवाले से बताया कि हथियारबंद उग्रवादियों ने कुकी समुदाय की दो महिलाओं की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी, जब वे आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने के लिए तामेंगलोंग के अंदरूनी इलाके में स्थित लेइसांगफाई गांव के एक सुनसान खेत में गई थीं. 

उग्रवादी हमलों में मरने वालों की हुई पहचान

अधिकारियों के मुताबिक, मृतकों की पहचान 60 वर्षीय चोंगा सितल्हाउ और 30 वर्षीय किंबोई सिंगसन के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों का दावा है कि कई ग्रामीणों का अब तक पता नहीं चल पाया है. वहीं, इन दोनों महिलाओं के शव उसी जगह पर खेत में पड़े हुए मिले थे. उनके शरीर पर गोली लगने के निशान थे. ग्रामीणों ने शवों को बरामद कर लिया है. इसके बाद, हथियारबंद हमलावरों ने कुछ कच्चे फार्म हाउसों को आग के हवाले कर दिया.

मैतेई-कुकी समुदायों के संघर्ष में हो चुकी 306 लोगों की मौत

रिपोर्ट के मुताबिक, मणिपुर में मई 2023 में घाटी इलाकों में रहने वाले मैतेई और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कुकी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष शुरू हुआ था. उस हिंसा में अब तक कम से कम 306 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 49 लोग अभी भी लापता हैं. वहीं, हिंसा के कारण हजारों लोग बेघर हो चुके हैं. 

यह भी पढ़ेंः मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, उग्रवादी हमले में दो महिलाओं समेत 4 की मौत

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 15 Sep 2026 11:16 PM (IST)
Tags :
MURDER CRIME 'Manipur
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
असदुद्दीन ओवैसी ने UP चुनाव पर साफ की तस्वीर, कहा - 'हम गठबंधन...'
असदुद्दीन ओवैसी ने UP चुनाव पर साफ की तस्वीर, कहा - 'हम गठबंधन...'
इंडिया
किशाऊ प्रोजक्ट: अमित शाह ने खत्म कराया विवाद, 6 राज्यों होगा को सीधा फायदा
किशाऊ प्रोजक्ट: अमित शाह ने खत्म कराया विवाद, 6 राज्यों होगा को सीधा फायदा
इंडिया
IPS बुशरा बानो के ट्रांसफर पर भड़के अजहरुद्दीन, कहा- 'अल्पसंख्यकों को...'
IPS बुशरा बानो के ट्रांसफर पर भड़के अजहरुद्दीन, कहा- 'अल्पसंख्यकों को...'
इंडिया
Indigo फ्लाइट की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट को आगे लगने का था शक
Indigo फ्लाइट की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट को आगे लगने का था शक
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: UPI के नए नियम से ग्राहक से दुकानदार तक क्या बदलेगा? | Digital Payment New Rules
Bharat Ki Baat : आपकी UPI पेमेंट पर क्या चार्ज लगेगा? | Online Payments | UPI Transaction Charge
UP में UCC का एलान.. पक्ष- विपक्ष में आर-पार, 2027 पर सीधा असर !। UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: UPI के नए नियम से क्या बदलेगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UPI Payments Charge
Chitra Tripathi: यूपी चुनाव से पहले ‘फूफा’ पर सियासी तंज, किसकी रणनीति पड़ेगी भारी? | UP Election
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सरासर गलत...', राहुल गांधी के UPI चार्ज को लेकर सवाल का सरकार ने दिया जवाब
'सरासर गलत...', राहुल गांधी के UPI चार्ज को लेकर सवाल का सरकार ने दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक फार्म हाउस में मेरी हत्या का प्लान...', चंद्रशेखर आजाद का बड़ा दावा
'एक फार्म हाउस में मेरी हत्या का प्लान...', चंद्रशेखर आजाद का बड़ा दावा
क्रिकेट
6,6,6,6 और 7 चौके, संजू सैमसन की वैभव सूर्यवंशी जैसी बैटिंग; स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
6,6,6,6 और 7 चौके, संजू सैमसन की वैभव सूर्यवंशी जैसी बैटिंग; स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश
ओटीटी
'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में, चेक करें लिस्ट
ऐस्ट्रो
Ganesh Visarjan 2026: 14 को स्थापना के बाद 16 सितंबर को तीसरे दिन का विसर्जन कैसे?
Ganesh Visarjan 2026: 14 को स्थापना के बाद 16 सितंबर को तीसरे दिन का विसर्जन कैसे?
विश्व
24 घंटे में US के तीन ड्रोन को ईरान ने होर्मुज में डुबोया, IRGC का दावा
24 घंटे में US के तीन ड्रोन को ईरान ने होर्मुज में डुबोया, IRGC का दावा
विश्व
ओरेकल से निकाले जाने पर पत्नी ने लिखा दर्द, 'होली, दिवाली, सर्जरी में भी काम किया और अब...'
ओरेकल से निकाले जाने पर पत्नी ने लिखा दर्द, 'होली, दिवाली, सर्जरी में भी काम किया और अब...'
एग्रीकल्चर
लेट्यूस की खेती में कैसे मिलेगा मुनाफा? समझें पूरा तरीका
लेट्यूस की खेती में कैसे मिलेगा मुनाफा? समझें पूरा तरीका
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
ENT LIVE
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Embed widget