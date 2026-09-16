राजस्थान निकाय चुनाव में निर्दलीय बनेंगे किंगमेकर, सत्ता की चाबी रहेगी इनके हाथ

राजस्थान के नगरीय निकाय चुनावों में निकाय प्रमुखों और उप प्रमुखों यानी मेयर - डिप्टी मेयर, चेयरमैन व वाइस चेयरमैन चुनाव के नामांकन दाखिल करने में अब सिर्फ कुछ घंटों का ही वक्त बचा है. हालांकि आधे से ज्यादा निकायों में बीजेपी और कांग्रेस समेत किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका है. ऐसे में यहां सत्ता की चाभी निर्दलीयों के हाथ में रहेगी और वह किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जनपद भरतपुर के नगर निगम में तो निर्दलीयों ने बहुमत हासिल कर रखा है और वहां पर वह अपना मेयर और डिप्टी मेयर बना सकते हैं.

राज्य के 309 नगरीय निकायों के चुनाव नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन सत्ता के पूरे गणित में निर्दलीयों ने बड़ा पेच फंसा दिया है. 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगरपालिकाओं में हुए चुनाव में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने बीजेपी -कांग्रेस से अलग उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है. यही वजह है कि कई निकायों में बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीय पार्षद अब सबसे अहम हो गए हैं.

यह भी पढ़ें: सीकर: काम पर नहीं रखा तो कर दी बुजुर्ग की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

22 फीसदी से अधिक सीटों पर निर्दलीय जीते

राज्य के 10,245 वार्डों में से 10,235 के नतीजे घोषित हो चुके हैं. इनमें बीजेपी ने 4,179 वार्ड, कांग्रेस ने 3,613 और निर्दलीयों ने 2,273 वार्ड जीते हैं. यानी निर्दलीय अकेले ही करीब 22.2% घोषित सीटों पर काबिज हैं और भाजपा-कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी ताकत हैं.

वोटों की बात करें तो करीब 1.06 करोड़ वोट पड़े. बीजेपी को लगभग 37.35 लाख, कांग्रेस को 36.35 लाख और निर्दलीयों को 29.06 लाख वोट मिले. यानी निर्दलीयों का वोट शेयर करीब 27.38% रहा. बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर सिर्फ 99,615 है, जबकि निर्दलीयों ने दोनों दलों के मुकाबले भी बहुत बड़ा वोट बैंक बनाया है.

309 में बीजेपी को 85, कांग्रेस को 46 निकायों में स्पष्ट बहुमत

बोर्ड गठन के लिहाज से बीजेपी को 85 निकायों में स्पष्ट बहुमत मिला है, जबकि कांग्रेस 46 निकायों में बहुमत के साथ बोर्ड बनाने की स्थिति में है. यानी दोनों पार्टियां मिलकर भी 309 में सिर्फ 131 निकायों में स्पष्ट बहुमत हासिल कर पाई हैं. बाकी निकायों में बहुमत का गणित अलग-अलग समीकरणों पर टिका है.

यही वह जगह है जहां निर्दलीय किंगमेकर बन गए हैं. करीब 177 निकाय ऐसे हैं जहां निर्दलीय या अन्य दलों के पार्षद बोर्ड गठन में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं. इनमें भाजपा-कांग्रेस के बीच मामूली अंतर वाले निकाय भी शामिल हैं.

2 निकायों में निर्दलीयों का अपना बहुमत

निर्दलीयों का सबसे बड़ा प्रदर्शन भरतपुर नगर निगम में हुआ. 65 सदस्यीय निगम में बहुमत का आंकड़ा 33 है और निर्दलीयों ने अकेले 36 सीटें जीत लीं. भाजपा को 20 और कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिलीं. यानी यहां निर्दलीयों को बोर्ड बनाने के लिए किसी पार्टी के समर्थन की जरूरत ही नहीं है. इसी तरह हनुमानगढ़ नगर परिषद की 60 सीटों में निर्दलीयों ने 32 सीटें जीत लीं. बहुमत का आंकड़ा 31 है. भाजपा को 15, कांग्रेस को 10 और सीपीएम को एक सीट मिली. यहां भी निर्दलीय अपने दम पर बोर्ड बनाने की स्थिति में हैं.

कई बड़े शहरों में निर्दलीयों के बिना नहीं बनेगा बोर्ड

पाली में कांग्रेस 29, भाजपा 21 और निर्दलीय 15 सीटों पर हैं. 33 के बहुमत के लिए कांग्रेस को कम से कम चार पार्षदों की जरूरत है. दौसा में कांग्रेस 24, भाजपा 17 और निर्दलीय 14 पर हैं; यहां कांग्रेस को पांच समर्थन चाहिए. अलवर में भाजपा 28, कांग्रेस 23 और निर्दलीय 14 सीटों पर हैं. यहां भी निर्दलीय बोर्ड गठन में अहम हैं।

जोधपुर, अजमेर, खाटूश्यामजी, डीडवाना, पोखरण और सालूम्बर जैसे निकायों में भी निर्दलीयों के पास ऐसे आंकड़े हैं, जो बोर्ड का रुख तय कर सकते हैं. यानी चुनाव खत्म होने के बाद अब असली सियासत पार्षदों की गिनती से आगे बढ़कर समर्थन जुटाने की हो रही है.

यही वजह है कि राजस्थान की शहरी राजनीति में निर्दलीय अब सिर्फ तीसरी ताकत नहीं, बल्कि कई जगह सत्ता की चाबी रखने वाली ताकत बन गए हैं. भाजपा सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी है, लेकिन 309 निकायों का पूरा बोर्ड गणित बताता है कि हर जगह कमल के लिए रास्ता अपने दम पर साफ नहीं है और कई जगह कांग्रेस को भी निर्दलीयों का सहारा लेना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: राजस्थान सरकार ने मांगी जयपुर रियासत की जमीन की जानकारी, UP के 4 जिलों को भेजा पत्र