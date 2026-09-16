हावड़ा के होटल में CBI का ट्रैप, RDSO के दो अधिकारी रिश्वत लेते धराए, 4 गिरफ्तार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आरोपियों के कार्यालयों-आवासों पर छापेमारी, आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मंगलवार (15 सितंबर, 2026) को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के एक मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. इस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित रेलवे विभाग के रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन (RDSO) के दो सीनियर अधिकारियों के साथ कुछ चार लोगों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की गाज गिरी है, इन सभी आरोपियों को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के हावड़ा स्थित एक होटल से रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया. है.

जानकारी के मुताबिक, सीबीआई ने जिन चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें आरडीएसओ के डिप्टी डायरेक्टर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के अलावा, एक निजी कंपनी के दो प्रतिनिधि शामिल हैं.

मामले में क्या लगाया गया आरोप?

सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई का आरोप है कि RDSO के दोनों अधिकारियों ने निजी कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ साजिश करके कोलकाता की एक निजी कंपनी के कारखाने की प्लांट और मशीनरी निरीक्षण रिपोर्ट अनुकूल जारी करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी. इसके बाद, सीबीआई ने मंगलवार (15 सितंबर) को मिली शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया.

जांच एजेंसी के अनुसार, आरडीएसओ के अधिकारियों और निजी आरोपियों के बीच कथित मिलीभगत के तहत निजी कंपनी से अनुचित आर्थिक लाभ लिया जा रहा था. इसी सिलसिले में सीबीआई ने जाल बिछाया और हावड़ा स्थित एक होटल में चारों आरोपियों को 4 लाख रुपये की रिश्वत स्वीकार करते हुए अधिकारियों को रंगेहाथ पकड़ लिया.

घटनास्थल से 4.73 लाख रुपये की अतिरिक्त नकदी भी जब्त

सीबीआई के ट्रैप एक्शन के दौरान रिश्वत की रकम 4 लाख रुपये के अलावा घटनास्थल पर से 4.73 लाख रुपये की अन्य नकदी भी बरामद कर जब्त की गई. सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद कोलकाता, लखनऊ और बिहार में कई स्थानों पर उनके कार्यालयों और आवासीय परिसरों में भी छापेमारी अभियान शुरू किया.

तलाशी के दौरान मामले से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद कर जब्त किए गए हैं. अब मामले में गिरफ्तार आरोपियों को सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा. फिलहाल मामले में सीबीआई की जांच जारी है.

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