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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपाकिस्तानी शख्स ने जताई राम मंदिर दर्शन की इच्छा, शेयर किया इमोशनल पोस्ट

पाकिस्तानी शख्स ने जताई राम मंदिर दर्शन की इच्छा, शेयर किया इमोशनल पोस्ट

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है जिसमें एक पाकिस्तानी शख्स अपने परिवार के साथ भारत आकर राम मंदिर दर्शन की इच्छा जाहिर कर रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Sep 2026 05:28 PM (IST)
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अयोध्या का राम मंदिर लाखों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है. हर रामभक्त के मन में यह इच्छा है कि एक न एक दिन अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन कर आएं. लेकिन अब राम मंदिर को देखने की जिज्ञासा केवल भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी देखने को मिल रही है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पाकिस्तानी शख्स भारत आकर राम मंदिर दर्शन करने की इच्छा जाहिर करका नजर आ रहा है.

पाकिस्तानी शख्स ने जाहिर की राम मंदिर दर्शन की इच्छा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है जिसमें एक पाकिस्तानी शख्स अपने परिवार के साथ भारत आकर राम मंदिर दर्शन की इच्छा जाहिर कर रहा है. शख्स ने पोस्ट में लिखा..".दोस्तों मेरा एक सपना है मेरे पिताजी, माता और बीवी बच्चों के साथ भारत का राम मंदिर देखने का" जैसे ही यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई लोग हैरान रह गए और कहने लगे कि एक पाकिस्तानी के मन में यह ख्याल आना कितना सुंदर है. राम हर अराध्य के हैं चाहे वह किसी भी देश में हो.

पाकिस्तान का रहने वाला है यह हिंदू शख्स

पोस्ट शेयर करने वाला पाकिस्तान का एक हिंदू शख्स है जिसका नाम कैलाश माझीराणा है. कैलाश पाकिस्तान के हिंदू बहुल इलाके में रहते हैं और सोशल मीडिया पर आए दिन अपने रोजाना के व्लॉग लोगों के साथ शेयर कर वहां के हालात दिखाते रहते हैं. लेकिन इस पोस्ट ने लोगों का ध्यान उनकी ओर खींचा है.

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यूजर्स बोले, आइए आपका स्वागत है

पोस्ट जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई वैसे ही यूजर्स ने इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा...आइए आपका स्वागत है, राम सभी के हैं. एक और यूजर ने लिखा...अयोध्या जाना हर किसी का सपना है, आपका यह सपना जरूर पूरा होगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पाकिस्तान से आई इस सदा का हम आदर करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप जल्द ही दर्शन कर पाओ.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Sep 2026 05:28 PM (IST)
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