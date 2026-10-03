हद हो गई...पाकिस्तान में बीपी नापते केले वाले चाचा, वीडियो वायरल
सड़क किनारे लगे केले के ठेले पर अक्सर लोग सिर्फ भाव-ताव करते या फल खरीदते दिखते हैं. लेकिन कराची के इस ठेले पर मंजर कुछ जुदा ही था. यहां केले वाले चचा लोगों का बीपी नाप रहे थे.
पाकिस्तान के कराची शहर से एक ऐसा अनोखा और अतरंगी नजारा सामने आया है, जिसने इंटरनेट की जनता को हैरत में डाल दिया है. जहां आमतौर पर ठेले वाले सिर्फ फल या सब्ज़ियां बेचते नजर आते हैं, वहीं कराची की सड़कों पर एक केले बेचने वाला फल के साथ-साथ लोगों की सेहत का हाल भी जांच रहा है. जी हां, इस ठेले वाले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें वह ठेले के पास बैठे एक शख्स का ब्लड प्रेशर (BP) नापता दिखाई दे रहा है.
केले के साथ फ्री बीपी चेकअप, ठेले पर खुला 'पार्ट-टाइम क्लिनिक'
सड़क किनारे लगे केले के ठेले पर अक्सर लोग सिर्फ भाव-ताव करते या फल खरीदते दिखते हैं. लेकिन कराची के इस ठेले पर मंजर कुछ जुदा ही था. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ठेले के ठीक सामने एक बुजुर्ग कुर्सी पर बैठे हैं और केले वाला बड़ी ही संजीदगी के साथ उनकी बांह पर बीपी कफ बांधकर डिजिटल मशीन से उनका ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है. शख्स का ध्यान पूरी तरह मशीन की रीडिंग पर है, मानो कोई तजुर्बेकार डॉक्टर अपनी क्लिनिक में मरीज का मुआयना कर रहा हो. ठेले पर रखे दर्जनों केलों के बीच यह डॉक्टर वाला अंदाज देखने लायक है.
'ऑल-इन-वन डॉक्टर साहब', वीडियो देख गदगद हुए नेटिजन्स
जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम और एक्स पर अपलोड हुआ, कमेंट सेक्शन में हंसी और तारीफों का सैलाब आ गया. नेटिजन्स इस केले वाले की मल्टीटास्किंग के दीवाने हो गए हैं. किसी यूजर ने लिखा कि 'केला खाओ पोटेशियम बढ़ाओ और बीपी चेक कराकर टेंशन दूर भगाओ', तो दूसरे ने चुटकी ली कि 'इसे कहते हैं असली ऑल-इन-वन पैकेज, फल भी और इलाज भी.' कुछ लोगों ने मजाक में यह भी कह दिया कि कम से कम यह ठेले वाला भारी-भरकम फीस तो नहीं वसूल रहा होगा.
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सोशल मीडिया पर मचा गदर, पार्ट-टाइम डॉक्टर की मुरीद हुई जनता
तनावभरी जिंदगी में यह हल्का-फुल्का और अनोखा वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. कराची का यह 'पार्ट-टाइम डॉक्टर' रातों-रात इंटरनेट सेंसेशन बन चुका है. लोग इस क्लिप को तेजी से शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस इंसान के अंदर दूसरों की मदद करने का जज़्बा होना चाहिए.
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