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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगहद हो गई...पाकिस्तान में बीपी नापते केले वाले चाचा, वीडियो वायरल

हद हो गई...पाकिस्तान में बीपी नापते केले वाले चाचा, वीडियो वायरल

सड़क किनारे लगे केले के ठेले पर अक्सर लोग सिर्फ भाव-ताव करते या फल खरीदते दिखते हैं. लेकिन कराची के इस ठेले पर मंजर कुछ जुदा ही था. यहां केले वाले चचा लोगों का बीपी नाप रहे थे.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 03 Oct 2026 05:36 PM (IST)
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पाकिस्तान के कराची शहर से एक ऐसा अनोखा और अतरंगी नजारा सामने आया है, जिसने इंटरनेट की जनता को हैरत में डाल दिया है. जहां आमतौर पर ठेले वाले सिर्फ फल या सब्ज़ियां बेचते नजर आते हैं, वहीं कराची की सड़कों पर एक केले बेचने वाला फल के साथ-साथ लोगों की सेहत का हाल भी जांच रहा है. जी हां, इस ठेले वाले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें वह ठेले के पास बैठे एक शख्स का ब्लड प्रेशर (BP) नापता दिखाई दे रहा है. 

केले के साथ फ्री बीपी चेकअप, ठेले पर खुला 'पार्ट-टाइम क्लिनिक'

सड़क किनारे लगे केले के ठेले पर अक्सर लोग सिर्फ भाव-ताव करते या फल खरीदते दिखते हैं. लेकिन कराची के इस ठेले पर मंजर कुछ जुदा ही था. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ठेले के ठीक सामने एक बुजुर्ग कुर्सी पर बैठे हैं और केले वाला बड़ी ही संजीदगी के साथ उनकी बांह पर बीपी कफ बांधकर डिजिटल मशीन से उनका ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है. शख्स का ध्यान पूरी तरह मशीन की रीडिंग पर है, मानो कोई तजुर्बेकार डॉक्टर अपनी क्लिनिक में मरीज का मुआयना कर रहा हो. ठेले पर रखे दर्जनों केलों के बीच यह डॉक्टर वाला अंदाज देखने लायक है.

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'ऑल-इन-वन डॉक्टर साहब', वीडियो देख गदगद हुए नेटिजन्स

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम और एक्स पर अपलोड हुआ, कमेंट सेक्शन में हंसी और तारीफों का सैलाब आ गया. नेटिजन्स इस केले वाले की मल्टीटास्किंग के दीवाने हो गए हैं. किसी यूजर ने लिखा कि 'केला खाओ पोटेशियम बढ़ाओ और बीपी चेक कराकर टेंशन दूर भगाओ', तो दूसरे ने चुटकी ली कि 'इसे कहते हैं असली ऑल-इन-वन पैकेज, फल भी और इलाज भी.' कुछ लोगों ने मजाक में यह भी कह दिया कि कम से कम यह ठेले वाला भारी-भरकम फीस तो नहीं वसूल रहा होगा.

यह भी पढ़ें: कचरा छोटा, सीख बड़ी... दादर स्टेशन पर यात्रियों ने बैग में रखा कूड़ा

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया पर मचा गदर, पार्ट-टाइम डॉक्टर की मुरीद हुई जनता

तनावभरी जिंदगी में यह हल्का-फुल्का और अनोखा वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. कराची का यह 'पार्ट-टाइम डॉक्टर' रातों-रात इंटरनेट सेंसेशन बन चुका है. लोग इस क्लिप को तेजी से शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस इंसान के अंदर दूसरों की मदद करने का जज़्बा होना चाहिए.

यह भी पढ़ें: बारिश होते ही बेंगलुरू में 1200 के पार पहुंचा ऑटो किराया, इंटरनेट पर मचा बवाल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 03 Oct 2026 05:24 PM (IST)
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