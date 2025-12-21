शहर की सड़कों पर रोजाना जो नजारे दिखते हैं, वही कभी कभी सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सबक बन जाते हैं. ट्रैफिक नियम किताबों में भले ही लिखे हों, लेकिन जब तक उनका पालन न किया जाए तब तक उनकी अहमियत समझ में नहीं आती. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो हंसाता भी है और सोचने पर भी मजबूर करता है. वीडियो में एक व्यस्त चौराहा दिखाई देता है. चारों तरफ गाड़ियां, लोग और ट्रैफिक का शोर. तभी एक बाइक सवार बिना रुके ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर आगे निकलने की कोशिश करता है. उसे लगता है कि वह चालाकी से बच जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसकी गलती सबके सामने आ जाती है.

चौराहे पर गिरने पर पुलिसकर्मी ने बाइक चालक का उड़ाया मजाक

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाइक सवार रेड लाइट होने के बावजूद रुकता नहीं है. वह तेजी से चौराहे को पार करने की कोशिश करता है. उसी समय दूसरी तरफ से एक और बाइक सही तरीके से चौराहा क्रॉस कर रही होती है. अचानक दोनों बाइकों की टक्कर हो जाती है. जोरदार टक्कर के बाद सिग्नल तोड़ने वाला बाइक सवार सड़क पर गिर पड़ता है. आसपास खड़े लोग कुछ पल के लिए सन्न रह जाते हैं.

बोला, बहुत अच्छा हुआ

इसी बीच चौराहे पर ड्यूटी कर रहा एक पुलिसकर्मी पूरी घटना देख रहा होता है. जैसे ही बाइक सवार गिरता है, पुलिसकर्मी जोर से बोलता है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ. यह शब्द सुनते ही वहां मौजूद लोग भी चौंक जाते हैं. आमतौर पर पुलिसकर्मी हादसे पर गंभीर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन यहां उनका यह बयान सोशल मीडिया यूजर्स को खासा पसंद आ रहा है.

यूजर्स बोले, अब कभी ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ेगा

वीडियो को humratlami_official नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ट्रैफिक सिग्नल का पालन इसलिए ही कराया जाता है. एक और यूजर ने लिखा...अच्छा सबक मिल गया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा..पुलिसकर्मी को उसे उठाकर साइड करना चाहिए, बजाए मजाक बनाने के.

