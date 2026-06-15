हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बीएड कॉलेज की छात्रा ने स्टेज पर जमकर लगाए ठुमके, अपने डांस से बांधा समां- वीडियो वायरल

Video: बीएड कॉलेज की छात्रा ने स्टेज पर जमकर लगाए ठुमके, अपने डांस से बांधा समां- वीडियो वायरल

Viral video: दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कॉलेज गर्ल शानदार डांस करती दिखाई दे रही है. वीडियो देखकर हर कोई दीवाना हो रहा है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 15 Jun 2026 02:30 PM (IST)
Preferred Sources

डांस तो आपने सोशल मीडिया पर कई तरह के देखे होंगे. छपरियों का डांस, दूल्हा दुल्हन का डांस, दादा दादी का डांस और कपल डांस. लेकिन जब बारी आती है कॉलेज छात्रा के डांस की तो माहौल अलग ही होता है. उसमें भी अगर तड़का बीएड कॉलेज का हो तो फिर वीडियो वायरल होना बनता ही है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक बीएड कॉलेज छात्रा फंक्शन के मौके पर जिस तरह से डांस करती है उसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है.

बीएड छात्रा ने किया कमाल का डांस

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कॉलेज गर्ल शानदार डांस करती दिखाई दे रही है. वीडियो में स्टेज पर लगा पोस्टर से पु्ष्टि कर रहा है कि वीडियो जयपुर के एक बीएड कॉलेज का है. डांस करते हुए छात्रा पहले तो म्यूजिक की धुन पर पैरों को थिरकाती है, इसके बाद जैसे ही म्यूजिक अपनी बीट पकड़ता है वैसे ही छात्रा का जोश और भी ज्यादा हाई हो जाता है और फिर हर ठुमकों पर बजती है सीटियां और तालियां.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ekta 🧿 (@bluee_dreamerr)

लगाए जोरदार ठुमके, चेहरे के एक्सप्रेशंस ने जीता दिल

छात्रा का डांस देखने में वाकई काबिले तारीफ है और उसका आत्मविश्वास अपने डांस को लेकर देखते ही बन रहा है. उसके स्टेप्स और चेहरे के एक्सप्रेशंस मानों उसकी खूबसूरती और डांस में चार चांद लगा रहे हैं. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर यूजर्स भी मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video : बैल आया, टक्कर मारी, 5 फीट हवा में उछला बुजुर्ग, ऑन द स्पॉट मौत का लाइव वीडियो

यूजर्स बोले, ये डांस देखकर तो दिन बन गया

वीडियो को bluee_dreamerr नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....बीएड वालों के मजे हैं. एक और यूजर ने लिखा...जो डांस बीएड कॉलेज में होता है उसका जवाब ही नहीं है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये खूबसूरत डांस देखकर तो मेरा दिन ही बन गया.

यह भी पढ़ें: Viral Video: डर से बड़ी होती है पेट की भूख... जिस ऊंचाई पर सूख जाता है गला, वहां रोटी की जद्दोजहद करते दिखे मजदूर

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 15 Jun 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: बीएड कॉलेज की छात्रा ने स्टेज पर जमकर लगाए ठुमके, अपने डांस से बांधा समां- वीडियो वायरल
बीएड कॉलेज की छात्रा ने स्टेज पर जमकर लगाए ठुमके, अपने डांस से बांधा समां- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Ants Around Fuel Tank: एथेनॉल फ्यूल है या गन्ने का रस, कार की टंकी में लग गई चींटी; हैरान कर देगा वीडियो
एथेनॉल फ्यूल है या गन्ने का रस, कार की टंकी में लग गई चींटी; हैरान कर देगा वीडियो
ट्रेंडिंग
Viral Video: भाई की ड्राइविंग स्किल देख मुंह को आ जाएगा कलेजा, गली में जो मिला ठोकता गया; देखें वायरल वीडियो
भाई की ड्राइविंग स्किल देख मुंह को आ जाएगा कलेजा, गली में जो मिला ठोकता गया; देखें वायरल वीडियो
ट्रेंडिंग
Jewellery Shop Theft Video: ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था... ज्वेलरी शॉप में आई चोरनियों को दुकानदार ने पकड़ा; वीडियो वायरल
ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था... ज्वेलरी शॉप में आई चोरनियों को दुकानदार ने पकड़ा; वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Air Force Plane Crash: Pak वायुसेना का ट्रेनी एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त, 2 पायलटों की मौत
Teacher Recruitment Scam Case में Abhishek Banerjee से पूछताछ | Bengal TMC News
Crude Price Crash: खत्म हो गया तेल संकट? जानिए एक्सपर्ट की राय | Middle East Crisis | Hormuz | Trump
Tata Cars खरीदनी है? जल्दी करें! 1 जुलाई से बढ़ेंगी कीमतें | #tata #autolive
Roshan Anand Bail: Khan Sir विवाद मामले में रोशन आनंद को मिली जमानत | Patna Latest News | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Explained: अमेरिका-ईरान शांति समझौते के कुछ दिन बाद या कई महीने! होर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई चेन कब नॉर्मल होगी?
US-ईरान शांति समझौते के कुछ दिन बाद या कई महीने! होर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई चेन कब नॉर्मल होगी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में ओवैसी की ललकार पर बीजेपी का पलटवार, जगदंबिका पाल बोले- चुनाव नतीजों ने दिखाया है कि...
UP में ओवैसी की ललकार पर बीजेपी का पलटवार, जगदंबिका पाल बोले- चुनाव नतीजों ने दिखाया है कि...
इंडिया
TMC Crisis: TMC की बागी शताब्दी रॉय बोलीं- 'मुझे आप लोग पागल कर रहे है जुलाई में...'
TMC की बागी शताब्दी रॉय बोलीं- 'मुझे आप लोग पागल कर रहे है जुलाई में...'
क्रिकेट
IND A vs SL A: 143 पर गिरे 7 विकेट, वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, लेकिन IPL के दो स्टार खिलाड़ियों ने मचाई धूम; श्रीलंकाई गेंदबाजों को रुलाया
143 पर गिरे 7 विकेट, फिर IPL के दो स्टार खिलाड़ियों ने मचाई धूम; श्रीलंकाई गेंदबाजों को रुलाया
बॉलीवुड
सनी देओल की 'गदर 3' हुई कंफर्म, डायरेक्टर बोले-स्क्रिप्ट पर हो रहा काम, जानें- कब से शुरू होगी शूटिंग?
सनी देओल की 'गदर 3' हुई कंफर्म, डायरेक्टर बोले-स्क्रिप्ट पर हो रहा काम, जानें- कब से शुरू होगी शूटिंग?
विश्व
US-Iran Peace Deal: अमेरिका-ईरान जंग से समझौते तक... 107 दिनों में कब क्या हुआ? ये रही पूरी टाइमलाइन
अमेरिका-ईरान जंग से समझौते तक... 107 दिनों में कब क्या हुआ? ये रही पूरी टाइमलाइन
विश्व
होर्मुज खोलने से लेकर फ्रीज फंड के रिलीज तक, अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते की ये हैं 14 बड़ी शर्तें
होर्मुज खोलने से लेकर फ्रीज फंड के रिलीज तक, US-ईरान के बीच शांति समझौते की ये हैं 14 बड़ी शर्तें
फैशन
Saree Styles For Body Types: ऑवरग्लास से लेकर एप्पल शेप तक, जानें अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से परफेक्ट साड़ी चुनने का तरीका
ऑवरग्लास से लेकर एप्पल शेप तक, जानें अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से परफेक्ट साड़ी चुनने का तरीका
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: ‘मौत का कुआं’ में समाई पूरी पिकअप वैन
VIRAL VIDEO: ‘मौत का कुआं’ में समाई पूरी पिकअप वैन
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: सड़क पर दिखा बाघ–बाघिन का नजारा, वीडियो हुआ वायरल
VIRAL VIDEO: सड़क पर दिखा बाघ–बाघिन का नजारा, वीडियो हुआ वायरल
ABP NEWS
VIRAL NEWS: वाराणसी में प्रदर्शन के चलते 'नो एंट्री'
VIRAL NEWS: वाराणसी में प्रदर्शन के चलते 'नो एंट्री'
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: पकौड़े खाने आया होमगार्ड, अचानक गिरा और.....!
VIRAL VIDEO: पकौड़े खाने आया होमगार्ड, अचानक गिरा और.....!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: गांव की सड़कों पर भालू की मॉर्निंग वॉक
VIRAL VIDEO: गांव की सड़कों पर भालू की मॉर्निंग वॉक
Embed widget