Video: बीएड कॉलेज की छात्रा ने स्टेज पर जमकर लगाए ठुमके, अपने डांस से बांधा समां- वीडियो वायरल
Viral video: दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कॉलेज गर्ल शानदार डांस करती दिखाई दे रही है. वीडियो देखकर हर कोई दीवाना हो रहा है.
डांस तो आपने सोशल मीडिया पर कई तरह के देखे होंगे. छपरियों का डांस, दूल्हा दुल्हन का डांस, दादा दादी का डांस और कपल डांस. लेकिन जब बारी आती है कॉलेज छात्रा के डांस की तो माहौल अलग ही होता है. उसमें भी अगर तड़का बीएड कॉलेज का हो तो फिर वीडियो वायरल होना बनता ही है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक बीएड कॉलेज छात्रा फंक्शन के मौके पर जिस तरह से डांस करती है उसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है.
बीएड छात्रा ने किया कमाल का डांस
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कॉलेज गर्ल शानदार डांस करती दिखाई दे रही है. वीडियो में स्टेज पर लगा पोस्टर से पु्ष्टि कर रहा है कि वीडियो जयपुर के एक बीएड कॉलेज का है. डांस करते हुए छात्रा पहले तो म्यूजिक की धुन पर पैरों को थिरकाती है, इसके बाद जैसे ही म्यूजिक अपनी बीट पकड़ता है वैसे ही छात्रा का जोश और भी ज्यादा हाई हो जाता है और फिर हर ठुमकों पर बजती है सीटियां और तालियां.
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लगाए जोरदार ठुमके, चेहरे के एक्सप्रेशंस ने जीता दिल
छात्रा का डांस देखने में वाकई काबिले तारीफ है और उसका आत्मविश्वास अपने डांस को लेकर देखते ही बन रहा है. उसके स्टेप्स और चेहरे के एक्सप्रेशंस मानों उसकी खूबसूरती और डांस में चार चांद लगा रहे हैं. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर यूजर्स भी मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.
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यूजर्स बोले, ये डांस देखकर तो दिन बन गया
वीडियो को bluee_dreamerr नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....बीएड वालों के मजे हैं. एक और यूजर ने लिखा...जो डांस बीएड कॉलेज में होता है उसका जवाब ही नहीं है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये खूबसूरत डांस देखकर तो मेरा दिन ही बन गया.
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