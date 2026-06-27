'इस पैसे से अपने लिए कुछ खा लेना'... ऑटो ड्राइवर ने लड़के से नहीं लिया किराया, वीडियो हुआ वायरल

Viral Video : आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इमोशनल हो रहे हैं. इस वीडियो में एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर और एक स्कूली बच्चे के बीच हुई छोटी-सी घटना ने लोगों का दिल जीत लिया. दोनों के बीच हुई बातचीत को लोग इंसानियत और अच्छे संस्कार की मिसाल बता रहे हैं.

वीडियो में ऑटो ड्राइवर पहले बच्चे से किराया लेने की बात करता है, लेकिन जब बच्चे से पूरी बात पता चलती है, तो वह किराया लेने से मना कर देता है. इसके बाद वह बच्चे से कहता है, ये पैसे अपने पास रखो और अपने लिए कुछ खा लेना. ऑटो ड्राइवर की यह बात सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रही है और यूजर्स उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

ऑटो ड्राइवर ने स्कूल बॉय से नहीं लिया किराया

वायरल वीडियो में एक स्कूली बच्चा ऑटो से उतरने के बाद ड्राइवर को किराया देने की कोशिश करता है. इस दौरान ऑटो ड्राइवर उससे पूछता है कि क्या दोनों लड़कियां उसकी बहन हैं. बच्चा जवाब देता है कि दोनों में से सिर्फ एक उसकी बहन है. दूसरी लड़की को ऑटो नहीं मिल रहा था, इसलिए वह उसे भी साथ ले आया जिससे उसे परेशानी न हो. बच्चे की यह बात सुनकर ऑटो ड्राइवर प्रभावित हो जाता है. वह बच्चे से कहता है कि अब उसे किराया देने की जरूरत नहीं है. इसके बाद वह बच्चे से कहता है, इस पैसे से अपने लिए कुछ खा लेना.

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लोगों ने कमेंट्स में क्या कहा?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @lakshaymehta08 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को कई हजार लाइक्स मिल चुके हैं और लोग लगातार इस पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं. कई यूजर्स ने ऑटो ड्राइवर की दरियादिली की तारीफ की, वहीं कई लोगों ने बच्चे की तारीफ की. वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, ऑटो ड्राइवर को दिल से सलाम, यही असली इंसानियत है. किसी ने लिखा, बच्चे का धन्यवाद दिल से निकला था. एक यूजर ने कहा, ऐसी छोटी-छोटी बातें ही साबित करती हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, जिम्मेदारियां इंसान को बड़ा बना देती हैं. कुछ लोगों ने बच्चे के अच्छे संस्कार की तारीफ की, तो कुछ ने ऑटो ड्राइवर को सच्चा जेंटलमैन बताया. कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसे लोग समाज में भरोसा और सकारात्मक सोच को मजबूत करते हैं.

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