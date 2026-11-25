सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों का दिल भर आ रहा है. वीडियो में नौवीं कक्षा की एक छात्रा अपने डेढ़ साल के छोटे भाई को लेकर स्कूल पहुंची है. बताया जा रहा है कि मां की मौत के बाद बच्ची अपने छोटे भाई की देखभाल कर रही है. वह पढ़ाई भी नहीं छोड़ना चाहती और भाई को अकेला भी नहीं छोड़ सकती. ऐसे में वह उसे अपने साथ क्लास में लेकर आ गई. यह वीडियो एक बच्ची की जिम्मेदारी और मुश्किल हालात के बीच पढ़ाई जारी रखने की कोशिश दिखाता है.

मां के जाने के बाद छोटी उम्र में बढ़ गई बच्ची की जिम्मेदारी

वीडियो में बच्ची स्कूल की ड्रेस पहने क्लास में बैठी दिखाई दे रही है. उसके साथ उसका छोटा भाई भी है, जिसकी उम्र करीब डेढ़ साल बताई जा रही है. बच्ची अपनी क्लास में पढ़ाई कर रही है और इसी दौरान छोटे भाई का भी ध्यान रख रही है. बताया जा रहा है कि मां की मौत के बाद घर में छोटे भाई की देखभाल की जिम्मेदारी भी उस पर आ गई है. जिस उम्र में बच्चों को अपनी पढ़ाई और खेलकूद की चिंता होती है, उस उम्र में यह बच्ची अपने भाई को संभालने की कोशिश कर रही है. वीडियो में दिख रहा यह पल कई लोगों को भावुक कर रहा है.

पढ़ाई के साथ भाई को भी संभाल रही है बच्ची

आमतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों को घर से तैयार होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होता है, लेकिन इस बच्ची की स्थिति अलग है. वह अपने छोटे भाई को साथ लेकर स्कूल पहुंची है. तस्वीरों में वह क्लास के दौरान भाई के पास बैठी नजर आती है. आसपास दूसरे बच्चे भी पढ़ाई करते दिखाई दे रहे हैं. बच्ची के लिए भाई को घर पर छोड़कर स्कूल आना शायद आसान नहीं होगा, इसलिए वह उसे अपने साथ ले आई. इस घटना से यह भी समझ आता है कि कई बार बच्चों को कम उम्र में ही ऐसी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, जिनके लिए वे अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं होते.

यह भी पढ़ें :Viral Video: जीजा हो तो ऐसा! सालों की शादी में पहनाई 1-1 करोड़ के नोटों की माला

वीडियो देखकर भावुक हो रहे सोशल मीडिया यूजर्स

यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. बच्ची को इतनी छोटी उम्र में अपने भाई की देखभाल करते देखकर लोग भावुक हो रहे हैं. यह सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि उन मुश्किल हालात की झलक भी है जिनसे कुछ बच्चे गुजरते हैं. मां का साथ छूटने के बाद बच्ची के लिए यह समय कितना कठिन होगा, इसका अंदाजा लगाना भी आसान नहीं है. इसके बावजूद उसका स्कूल पहुंचना और पढ़ाई जारी रखने की कोशिश करना लोगों के दिल को छू रहा है. यह घटना याद दिलाती है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ सुरक्षित माहौल और परिवार के सहारे की भी जरूरत होती है.

यह भी पढ़ें : निकासी में बिहारी भाभी ने लगाए गजब के ठुमके, अदाओं से लूटी महफिल, वीडियो वायरल